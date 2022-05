Kevin Ortega en la mira de la prensa argentina: “Cuidado, Boca”

Boca Juniors visitará este miércoles 4 de mayo a Always Ready por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. El juez que se encargará de dirigir el partido será Kevin Ortega, quien es conocido en nuestro país por protagonizar algunas discusiones con futbolistas. Ante esto, un reconocido medio argentino le dio una advertencia al Xeneize sobre el árbitro peruano.

TyC Sports realizó una nota informativa de Ortega donde se mencionó sus presencias en las pasadas eliminatorias sudamericanas. Asimismo, se hizo énfasis en su polémica con Diego Penny durante un encuentro entre Sporting Cristal y la Universidad San Martín.

“A sus 30 años, el juez incaico viene de dirigir en dos oportunidades a la selección argentina en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Primero, impartió justicia en la goleada 3-0 sobre Bolivia en el Monumental, por la jornada 10 de la competición; tiempo después, lo hizo en la paliza 3-0 ante Venezuela en La Bombonera, en el cierre del camino hacia la cita ecuménica”, inició el medio informativo en su sitio web.

Publicación de TyC Sports. Foto: TyC Sports

La polémica de Ortega con Diego Penny

“Sin embargo, más allá de que su desempeño en aquellos cruces no tuvo relevancia —aunque alguna tarjeta demás debió haber sacado por infracciones a Lionel Messi—, Ortega cuenta con algunos antecedentes bastante polémicos. Principalmente, el hecho acontecido antes del enfrentamiento contra la Verde cuando Diego Penny, arquero de la Universidad San Martín de Porres, lo acusó de faltarle el respeto”, agregaron sobre lo acontecido con el actual portero de Alianza Atlético.

TyC Sports sobre el episodio de Ortega con Diego Penny. Foto: TyC Sports

¿Cómo ver Always Ready vs. Boca Juniors ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Always Ready vs. Boca Juniors por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.