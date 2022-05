¿Qué canal transmitirá Real Madrid vs. Manchester City por semifinales de la Champions League?

Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO juegan este miércoles 4 de mayo, desde las 2.00 p. m. (hora de Perú), por el pase a la final de la Champions League. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, con transmisión vía ESPN y Star Plus. Para que no te pierdas del encuentro, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te informará acerca de las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

En Vivo: Previa de Real Madrid vs. Manchester City 18:42 ¿Qué bajas tiene el Manchester City para el partido? Josep Guardiola no podrá contar con John Stones por lesión, mientras que Kyle Walker está en duda. Pese a todo, el entrenador español esperará hasta el último minuto al lateral británico. Foto: EFE 18:00 'Pep' Guardiola: "Tenemos que jugar increíblemente bien" El técnico de los ciudadanos apuntó a hacer un buen partido, al margen de que ello no sea garantía del triunfo. “Tenemos que ser mejores, pero podemos jugar mucho peor de lo que jugamos y podemos ganar. No podemos negar que mi evaluación es correcta. Nadie lo sabe. A veces obtienes lo que no mereces, a veces no obtienes lo que mereces. Tenemos que jugar increíblemente bien y ganar el partido”, declaró en rueda de prensa. Foto: EFE 17:39 ¿Jugará David Alaba? Aunque Carlo Ancelotti descartó en conferencia de prensa al central austríaco, su nombre sí figura en la convocatoria. ¿Estrategia de Carletto? Foto: Real Madrid 17:21 Liverpool será el rival a vencer para Manchester City o Real Madrid El cuadro de Anfield es el primer finalista de esta Champions League. El vencedor de la llave Real Madrid vs. Manchester City chocará contra los reds por el título del certamen. Foto: EFE

Real Madrid llega a este duelo motivado luego de ganar la liga española el fin de semana a falta de cuatro fechas. Los merengues sacaron 15 puntos a su más cercano perseguidor, Barcelona. Por su parte, Manchester City goleó 4-0 a Leeds y sigue líder en la Premier League. Recordemos que en el partido de ida jugado en Inglaterra, los de Pep Guardiola ganaron 4-3.

Real Madrid vs. Manchester City: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Manchester City ¿Cuándo juegan? Miércoles 4 de mayo ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Real Madrid vs. Manchester City: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema y Vinícius Júnior

Manchester City: Ederson; João Cancelo, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Gabriel Jesus, Foden

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO?

El partido de vuelta entre Real Madrid vs. Manchester City por las semifinales de la Champions League se jugará este miércoles 4 de mayo desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu región.

México: 1.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO?

La transmisión del Real Madrid vs. Manchester City EN DIRECTO estará a cargo del canal ESPN para toda Sudamérica y de manera ONLINE VÍA STREAMING a través de la plataforma Star Plus.

Argentina: ESPN, Fox Sports y Star+

Bolivia: ESPN y Star+

Chile: ESPN y Star+

Colombia: ESPN y Star+

Ecuador: ESPN y Star+

Paraguay: ESPN y Star+

Perú: ESPN y Star+

Uruguay: ESPN y Star+

Venezuela: ESPN y Star+.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Manchester City en ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Real Madrid vs. Manchester City en Star Plus?

Para acceder a Star Plus y ver el Real Madrid vs. Manchester City debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.