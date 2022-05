General Caballero 0-1 Independiente EN VIVO: sigue el partido por la Copa Sudamericana

General Caballero vs. Independiente EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, martes 3 de mayo, desde las 7.30 p. m. (hora de Perú) por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana. El cotejo tendrá como escenario el estadio Defensores del Chaco y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, relato del minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

General Caballero vs. Independiente: transmisión ONLINE

General Caballero vs. Independiente: minuto a minuto

General Caballero vs. Independiente: formaciones confirmadas

Formaciones confirmadas de ambos equipos. Foto: Conmebol Sudamericana

General Caballero vs. Independiente: ficha del partido

Partido General Caballero vs. Independiente ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 3 de mayo ¿A qué hora juegan? 7.30 p. m. (Perú), 8.30 p. m. (Paraguay) y 9.30 p. m. (Argentina) ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio Defensores del Chaco.

General Caballero vs. Independiente: ¿cómo llegan?

Partido de descarte. General Caballero solo ha conseguido un punto en la presente edición de la Copa Sudamericana y necesita ganar ante su gente para no quedar eliminados. El conjunto paraguayo viene de caer como local ante Ceará y complicó sus chances de llegar a la siguiente instancia.

PUEDES VER: Gallese da detalles sobre la jugada que ayudó a que Perú acceda al repechaje

Por su parte, Independiente es el único escolta de la escuadra brasileña con seis unidades y una victoria les permitiría igualarlos en la cima. En su última presentación, consiguieron un valioso triunfo en Venezuela ante Deportivo la Guaira.

Tabla de posiciones Grupo G

¿A qué hora juegan General Caballero vs. Independiente?

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite el General Caballero vs. Independiente?

En Perú, el General Caballero vs. Independiente se podrá ver por el canal ESPN y Star Plus vía streaming.

Argentina: ESPN Argentina y Star Plus

Bolivia: Star Plus

Brasil: Conmebol TV

Chile: ESPN Chile y Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Paraguay: Star Plus

Perú: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Venezuela: Star Plus.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el General Caballero vs. Independiente?

Para acceder a Star Plus y ver el General Caballero vs. Independiente, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver General Caballero vs. Independiente ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido General Caballero vs. Independiente por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

General Caballero vs. Independiente: posibles alineaciones

General Caballero: Juanito Alfonso; Eduardo Duarte González, Ángel Lescano Duarte, Sergio Vergara, Santiago Bustos; Elías Alfonso, Walter Rodríguez, Guillermo Hauché, Kevin Fernández; Santiago Salcedo y Ronald Acuña Gimenez. DT: Luciano Theiler.

Juanito Alfonso; Eduardo Duarte González, Ángel Lescano Duarte, Sergio Vergara, Santiago Bustos; Elías Alfonso, Walter Rodríguez, Guillermo Hauché, Kevin Fernández; Santiago Salcedo y Ronald Acuña Gimenez. DT: Luciano Theiler. Independiente: Sebastián Sosa; Gonzalo Asís, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez; Domingo Blanco, Lucas Romero, Alan Soñora; Tomás Pozzo, Leandro Fernández o Gastón Togni y Togni o Damián Batallini. DT: Eduardo Domínguez.

¿Dónde juegan General Caballero vs. Independiente?

El encuentro entre General Caballero vs. Independiente se disputará en el estadio Defensores del Chaco, ubicado en la ciudad de Asunción, Paraguay. Dicho recinto es utilizado para diversos compromisos internacionales y cuenta con una capacidad para albergar a más de 42.000 espectadores.