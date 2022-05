¿Dónde ver el partido Always Ready vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores?

Ver Always Ready vs. Boca Juniors EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 4 de mayo por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2022. El duelo comenzará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Hernando Siles Reyes de la ciudad de La Paz. El minuto a minuto se transmitirá en La República Deportes.

En Vivo: Previa Boca Juniors vs. Always Ready 22:48 Posibles alineaciones del Boca Juniors vs. Always Ready Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero; Eduardo Salvio y Luis Vázquez. Always Ready: Arnaldo Giménez; Marc Enoumba, Alex Rambal, Nelson Cabrera, Jorge Flores; Elkin Blanco, Sergio Adrián, Gustavo Cristaldo, Cristian Árabe; Marcos Riquelme. 22:43 ¡Ya en Santa Cruz! Con representación peruana, el conjunto dirigido por Sebastián Battaglia ya se encuentra en Bolvia para afrontar las cuarta fecha del grupo E. 21:56 Los convocados de Boca Juniors Es probable que Luis Advíncula y Carlos Zambrano formen parte del once titular en Bolivia. 21:38 ¡Presencia peruana! Más allá de la convocatoria de Carlos Zambrano y Luis Advíncula, el encargado de impartir justicia será el árbitro peruano Kevin Ortega. 21:35 ¡Bienvenidos a la previa del Boca Junior vs. Always Ready! Los argentino buscarán sumar de visita para mantener sus chances de clasificar a octavos. Por su parte, el conjunto boliviano jugará su último partido de local en la fase de grupos y necesita un triunfo.

¿Cómo llega Always Ready ante Boca Juniors?

El equipo boliviano ha cosechado hasta la presente fecha, como local, una victoria (2-0) ante Corinthians, un empate 2-2 ante Deportivo Cali y una derrota (2-0) en su visita a Boca . Este será su último partido en casa ante los argentinos, a 3.600 metros de altitud, y luego tiene durísimas salidas frente a la Amenaza Verde y el Timão.

Una derrota lo dejaría sin posibilidades de acceder a octavos de final o al menos poder figurar como uno de los mejores terceros para obtener un boleto a la Copa Sudamericana. En su último duelo por el torneo doméstico, sumó una derrota (2-0) como local ante Bolívar, lo que caló hondo en el ánimo del plantel.

¿Cómo llega Boca Juniors ante Always Ready?

El plantel xeneize llega al encuentro con la única consigna de “ganar”, en un grupo parejo. Acumuló una victoria de local ante Always Ready y dos derrotas en sus salidas a Colombia y Brasil. “Tenemos que ganar en Bolivia, es así, tenemos que ganar en todos lados donde nos toque”, dijo el técnico Sebastián Battaglia.

No es usual ver al gigante club argentino en el fondo de la tabla, cuando está acostumbrado siempre a ser uno de los grandes protagonistas de los torneos internacionales. Boca Juniors cosecha seis títulos de Libertadores, uno menos que el más ganador, Independiente de Avellaneda.

Con información de AFP.

Always Ready vs. Boca Juniors: ficha del partido

Always Ready vs. Boca Juniors Copa Libertadores 2022 ¿Cuándo juegan? Miércoles 4 de mayo ¿Dónde? Estadio Hernando Siles Reyes de La Paz ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan Always Ready vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores 2022?

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver Always Ready vs. Boca Juniors EN VIVO ONLINE GRATIS?

Always Ready vs. Boca Juniors en Perú: Star+, ESPN2, ESPN

Always Ready vs. Boca Juniors en Bolivia: ESPN2, ESPN, Star+

Always Ready vs. Boca Juniors en Argentina: Fox Sports Argentina, Star+

Always Ready vs. Boca Juniors en Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Always Ready vs. Boca Juniors en Chile: Star+

Always Ready vs. Boca Juniors en Colombia: ESPN2, Star+

Always Ready vs. Boca Juniors en Ecuador: Star+, ESPN2

Always Ready vs. Boca Juniors en Paraguay: ESPN, ESPN2, Star+

Always Ready vs. Boca Juniors en España: DAZN

Always Ready vs. Boca Juniors en Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Always Ready vs. Boca Juniors en Uruguay: Star+, ESPN2, ESPN

Always Ready vs. Boca Juniors en Venezuela: Star+, ESPN2.

¿Qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver Always Ready vs. Boca Juniors vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el Always Ready vs. Boca Juniors por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Always Ready vs. Boca Juniors ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Always Ready vs. Boca Juniors por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Always Ready vs. Boca Juniors?

Para acceder a Star Plus y ver el Always Ready vs. Boca Juniors debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

Always Ready vs. Boca Juniors: alineaciones probables

Always Ready : Arnaldo Giménez; Nelson Cabrera, Adrián Martínez, Alex Rambal, Enrique Flores; Juan Carlos Arce, Jonathan Borja, Alejandro Chumacero, Gustavo Cristaldo, Juan Adrian; y Marcos Riquelme. DT: Eduardo Villegas.

: Arnaldo Giménez; Nelson Cabrera, Adrián Martínez, Alex Rambal, Enrique Flores; Juan Carlos Arce, Jonathan Borja, Alejandro Chumacero, Gustavo Cristaldo, Juan Adrian; y Marcos Riquelme. DT: Eduardo Villegas. Boca Juniors: Javier García; Luís Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez, Cristian Medina; Eduardo Salvio y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

¿Dónde se jugará el partido de Always Ready vs. Boca Juniors?

El lugar donde se disputará el Always Ready vs. Boca Juniors por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2022 es el Estadio Hernando Siles Reyes, ubicado en la ciudad de La Paz, Bolivia.