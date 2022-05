Villarreal vs. Liverpool EN VIVO: juegan HOY por el pase a la final de la Champions League

Ver Villarreal vs. Liverpool EN VIVO y EN DIRECTO desde las 2.00 p. m. (hora de Perú) por la vuelta de semifinales en la UEFA Champions League. El encuentro se jugará en el Estadio de La Cerámica, con transmisión vía ESPN y Star Plus, pero también lo podrás seguir a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales de ambos clubes, el marcador actualizado con el minuto a minuto y los videos de goles en este y otros partidos de hoy.

¿Cómo llega Villarreal ante Liverpool?

Obligado a buscar el gol, el entrenador Unai Emery tratará de recuperar para este encuentro a su goleador Gerard Moreno, que no pudo estar sobre el césped en Anfield por lesión. El internacional español autor de 13 goles esta temporada, debería ser el complemento del otro gran artillero del Submarino Amarillo, Arnaud Danjuma, que también llega tocado al partido.

Villarreal recibirá a Liverpool en la segunda semifinal de la Champions League. Foto: AFP

Encerrado atrás durante todo el partido de ida por la presión de Liverpool, el Villarreal tendrá que lanzarse con todo este martes ante un equipo inglés que llega animado tras su amplio dominio de la ida, aunque el técnico Jürgen Klopp no quiere confianzas.

¿Cómo llega Liverpool ante Villarreal?

Liverpool llega al encuentro en La Cerámica tras imponerse 1-0 al Newcastle en la Premier League , donde sigue segundo y a un solo punto del Manchester City. Los reds siguen en la carrera por conseguir cuatro títulos esta temporada tras ganar la Carabao Cup, estar en la final de la FA Cup, y en liza por la Champions y la Premier.

Villarreal vs. Liverpool se jugará este 3 de mayo por la Champions League 2021-22. Foto: AFP

Sabedor de la importancia del encuentro del martes, Klopp no dudó en dejar de inicio en el banquillo frente al Newcastle a cinco sus principales pilares. Konaté, Alexander-Arnold, Fabinho, Thiago y Mohamed Salah descansaron un tanto el fin de semana con miras al Villarreal y un partido de exigencia.

Con información de AFP.

Villarreal vs. Liverpool: ficha del partido

Villarreal vs. Liverpool Champions League ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 3 de mayo ¿Dónde? Estadio de la Cerámica de Liverpool ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan Villarreal vs. Liverpool por la Champions League?

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 2.00 p. m. (ET) / 11.00 a. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Villarreal vs. Liverpool EN VIVO ONLINE GRATIS?

Villarreal vs. Liverpool en Perú: ESPN, Star+

Villarreal vs. Liverpool en España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Villarreal vs. Liverpool en Reino Unido: BT Sport App, BT Sport Ultimate, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live, BT Sport 2, BTSport.com

Villarreal vs. Liverpool en Argentina: Star+, Fox Sports Argentina, ESPN Argentina

Villarreal vs. Liverpool en Bolivia: ESPN, Star+

Villarreal vs. Liverpool en Brasil: Estádio TNT Sports, TNT Brasil, TNT Go, HBO Max, SBT

Villarreal vs. Liverpool en Chile: Fox Sports Chile, ESPN Chile, Star+

Villarreal vs. Liverpool en Colombia: ESPN, Star+

Villarreal vs. Liverpool en Costa Rica: ESPN Norte, Star+

Villarreal vs. Liverpool en Ecuador: ESPN, Star+

Villarreal vs. Liverpool en México: TNT Sports, HBO Max, TNT Go

Villarreal vs. Liverpool en Paraguay: Star+, ESPN

Villarreal vs. Liverpool en Estados Unidos: CBS, SiriusXM FC, TUDN USA, Univision, Univision NOW, TUDNxtra, Paramount+, TUDN App, TUDN.com

Villarreal vs. Liverpool en Uruguay: ESPN, Star+

Villarreal vs. Liverpool en Venezuela: ESPN, Star+.

¿Qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver Villarreal vs. Liverpool vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el Villarreal vs. Liverpool por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Villarreal vs. Liverpool ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Villarreal vs. Liverpool por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Villarreal vs. Liverpool?

Para acceder a Star Plus y ver el Villarreal vs. Liverpool debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

Villarreal vs. Liverpool: alineaciones probables

Villarreal CF : Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán, Capoue, Parejo, Coquelin o Chukwueze, Lo Celso; Gerard Moreno y Dia.

: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán, Capoue, Parejo, Coquelin o Chukwueze, Lo Celso; Gerard Moreno y Dia. Liverpool FC : Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mané y Díaz.

¿Dónde se jugará el partido de Villarreal vs. Liverpool?

El lugar donde se disputará el Villarreal vs. Liverpool por la vuelta de semifinales de la Champions League es el Estadio de la Cerámica, ubicado en la ciudad de Villarreal, España.