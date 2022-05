¿A qué hora juega Manchester City vs. Real Madrid EN VIVO por la Champions League?

Manchester City vs. Real Madrid EN VIVO se miden este miércoles 4 de mayo por la vuelta de semifinales en la Champions League 2021-22. La transmisión del cotejo, que se jugará en el estadio Santiago Bernabéu desde las 2.00 p. m., irá por la señal de ESPN y Star Plus. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este compromiso, con los onces titulares, el relato minuto a minuto y la recopilación en videos de los goles, ingresa a la web de La República Deportes.

En Vivo: Previa de Real Madrid vs. Manchester City 18:42 ¿Qué bajas tiene el Manchester City para el partido? Josep Guardiola no podrá contar con John Stones por lesión, mientras que Kyle Walker está en duda. Pese a todo, el entrenador español esperará hasta el último minuto al lateral británico. Foto: EFE 18:00 'Pep' Guardiola: "Tenemos que jugar increíblemente bien" El técnico de los ciudadanos apuntó a hacer un buen partido, al margen de que ello no sea garantía del triunfo. “Tenemos que ser mejores, pero podemos jugar mucho peor de lo que jugamos y podemos ganar. No podemos negar que mi evaluación es correcta. Nadie lo sabe. A veces obtienes lo que no mereces, a veces no obtienes lo que mereces. Tenemos que jugar increíblemente bien y ganar el partido”, declaró en rueda de prensa. Foto: EFE 17:39 ¿Jugará David Alaba? Aunque Carlo Ancelotti descartó en conferencia de prensa al central austríaco, su nombre sí figura en la convocatoria. ¿Estrategia de Carletto? Foto: Real Madrid 17:21 Liverpool será el rival a vencer para Manchester City o Real Madrid El cuadro de Anfield es el primer finalista de esta Champions League. El vencedor de la llave Real Madrid vs. Manchester City chocará contra los reds por el título del certamen. Foto: EFE

Manchester City vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido Manchester City vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Miércoles 4 de mayo ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿En qué canal? ESPN

La capital española será la ultima parada para Manchester City o Real Madrid antes de inscribir su nombre en la gran final de la Champions, que tendrá lugar en París. Para la resolución de esta llave de semifinales, los ciudadanos parten con ventaja luego del 4-3 de la ida, aunque las chances de los merengues no son nulas.

En tienda blanca, David Alaba fue descartado por el entrenador Carlo Ancelotti, quien optaría por alinear a Ferland Mendy en su posición. La buena noticia para el DT italiano será el regreso de Casemiro, quien superó su molestia muscular y sería de la partida.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Real Madrid?

En Perú, el Manchester City vs. Real Madrid se podrá seguir desde las 2.00 p. m.. Revisa la guía de horarios para el resto de países de la región.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Manchester City vs. Real Madrid?

Estos son los canales que tendrán a su cargo la televisación del Manchester City vs. Real Madrid:

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN

Chile: Fox Sports 1, ESPN 4

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: HBO Max

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Univisión, TUDN, CBS, Vix, Paramount+

España: Movistar+ Liga de Campeones, M+. Liga de Campeones UHD, LaLiga TV.

¿Dónde ver Manchester City vs. Real Madrid por internet?

Para que no te pierdas la transmisión ONLINE de Manchester City vs. Real Madrid por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los partidos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Manchester City vs. Real Madrid

Manchester City 4-3 Real Madrid | 26.04.22

Manchester City 2-1 Real Madrid | 07.08.20

Real Madrid 1-2 Manchester City | 26.02.20

Manchester City 4-1 Real Madrid | 26.07.17

Real Madrid 1-0 Manchester City | 04.05.16.

Alineaciones probables de Manchester City vs. Real Madrid

Manchester City: Ederson; João Cancelo, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Gabriel Jesus y Foden.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema y Vinícius Júnior.

¿Dónde juegan Manchester City vs. Real Madrid?

El escenario de este compromiso será el estadio Santiago Bernabéu, recinto deportivo ubicado en Madrid, propiedad del Real Madrid Club de Fútbol.