➜ Melgar vs. River Plate EN VIVO: hora y canal para ver hoy la Copa Sudamericana 2022

Melgar vs. River Plate EN VIVO se enfrentan en el Estadio Centenario (Montevideo) por la fecha 4 del Grupo B en la Copa Sudamericana 2022. El duelo empieza a las 5.15 p. m. (hora de Perú) y 7.15 p. m. (hora uruguaya), con transmisión a cargo de DirecTV Sports. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, ingresa a la web de La República Deportes, que te informará de las alineaciones confirmadas de ambos equipos, el marcador actualizado y videos de goles.

En Vivo: Melgar vs. River Plate por la Copa Sudamericana 12:06 ¿Cómo quedó el primer partido entre Melgar y River Plate? En Arequipa, el Dominó se impuso 2-0 con un doblete de Bernardo Cuesta. En Uruguay, los charrúas saldrán por la revancha. Foto: FBC Melgar 11:30 Melgar se motiva con lograr un buen resultado El Dominó lidera su grupo de la Copa junto a Racing Club, ambos con seis puntos. Sumar en su visita a Uruguay sería de gran ayuda para seguir en la pelea por clasificar a octavos de final.

Melgar vs. River Plate: ficha del partido

Partido Melgar vs. River Plate ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 3 de mayo ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú), 7.15 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Estadio Centenario ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Melgar vs. River Plate?

En Uruguay, el cotejo Melgar vs. River Plate arranca a las 7.15 p. m. (5.15 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 5.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (miércoles 4).

FBC Melgar tiene más viva que nunca la ilusión de clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Dominó, líder de su grupo con seis unidades, saldrá por un buen resultado ante River Plate de Uruguay, equipo que buscará quedarse con el triunfo para igualar en puntaje a su rival de turno.

El elenco arequipeño dejó buenas sensaciones en su último encuentro frente a Racing Club. En el Monumental de la UNSA, los rojinegros se hicieron fuertes, y con un doblete de Luis Iberico y otro tanto de Bernardo Cuesta, derrotaron a la Academia para encadenar su segunda victoria al hilo.

El darsenero, por su parte, también viene de sumar de a tres en su cotejo más reciente. Horacio Salaberry y Pablo López anotaron los goles con los que el elenco charrúa se impuso a domicilio al brasileño Cuiabá.

Melgar y River Plate recién jugaron por primera vez entre sí por la fecha 2 del torneo. Aquel duelo, disputado en Arequipa, terminó 2-0 a favor de los locales, que fueron ampliamente superiores de principio a fin.

¿Qué canal transmite Melgar vs. River Plate?

Para Perú, el duelo Melgar vs. River Plate se verá por la señal de DirecTV Sports. En otros países de Sudamérica, la transmisión irá por DirecTV Sports+ y Tigo Eventos.

Argentina: DirecTV Sports+

Bolivia: Tigo Eventos

Brasil: Conmebol TV

Chile: DirecTV Sports+

Colombia: DirecTV Sports+

Ecuador: DirecTV Sports+

Paraguay: Tigo Eventos

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports+

Venezuela: DirecTV Sports+.

¿Dónde ver Melgar vs. River Plate por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Melgar vs. River Plate por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Melgar vs. River Plate

Melgar: Carlos Cáceda; Elías Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Paolo Reyna; Horacio Orzán, Alexis Arias, Martín Pérez Guedes; Cristian Bordacahar, Bernardo Cuesta y Luis Iberico.

Pronóstico de Melgar vs. River Plate

Las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar al River Plate, que paga un máximo de 2,45 por su victoria. El empate se cotiza en 3,32, mientras que el triunfo de Melgar alcanza las 3,10 veces del monto invertido.

¿Dónde juegan Melgar vs. River Plate?

El escenario de este compromiso será el Estadio Centenario, principal recinto deportivo de Uruguay, ubicado en la capital Montevideo.