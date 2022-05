¿A qué hora juegan Caracas vs. Libertad EN VIVO por la fecha 4 de la Copa Libertadores?

Caracas vs. Libertad EN VIVO se enfrentan en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, a partir de las 5.15 p. m. (hora peruana), 6.15 p. m. (hora venezolana y paraguaya), vía ESPN 2 y Star Plus. El duelo por la fecha 4 del Grupo en la Copa Libertadores 2022 lo puedes seguir desde la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales, el marcador actualizado y el resumen con el resultado final de este y otros partidos de hoy

Caracas vs. Libertad: previa

Con dos triunfos y un empate, Libertad buscará sellar su pase a la siguiente ronda del torneo en su visita a Venezuela. El cuadro gumarelo es líder del grupo con sietes puntos y, de ganar, sería inalcanzable para Caracas FC. Además, tendría que esperar que The Strongest caiga ante Paranaense, resultado muy probable.

Caracas vs. Libertad: historial

Caracas FC vs. Club Libertad: ficha del partido

Partido Caracas FC vs. Club Libertad ¿Cuándo juegan? HOY, 3 de mayo ¿A qué hora? 5.15 p. m. (hora peruana) y 6.15 p. m. (hora venezolana y paraguaya) ¿Dónde? Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela ¿En qué canal? Star Plus

Caracas vs. Libertad: posibles alineaciones

Caracas FC: Baroja, Ferreira, Rivero, Quijada, Notaroberto, Castillo, Suárez Osei Bonsu, Ortega, Guarirapa, Akinyoola. DT: Francesco Stifano.

Baroja, Ferreira, Rivero, Quijada, Notaroberto, Castillo, Suárez Osei Bonsu, Ortega, Guarirapa, Akinyoola. DT: Francesco Stifano. Club Libertad: Silva, Mayada, Viera, Canale, Samudio, Bareiro, Martínez, Caballero, Bogarín, Melgarejo, Enciso. DT: Daniel Garnero.

¿A qué hora juegan Caracas vs. Libertad?

Caracas vs. Libertad se verán las caras por Copa Libertadores desde las 5.15 p. m. en las instalaciones del Estadio Olímpico de la UCV. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia: 5.15 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 6.15 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 7.15 p. m.

¿Dónde ver Caracas vs. Libertad?

En Sudamérica, el Caracas vs. Libertad será televisado por las pantallas de ESPN 2.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, Star+, ESPN (Brasil)

Chile: ESPN

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar.

¿Cómo ver Caracas vs. Libertad ONLINE GRATIS?

Para ver Caracas vs. Libertad por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Caracas vs. Libertad?

Para acceder a Star Plus y ver Caracas vs. Libertad, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.