¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Always Ready EN VIVO por la Copa Libertadores 2022?

Ver Boca Juniors vs. Always Ready EN VIVO y DIRECTO este miércoles 4 de mayo por la cuarta jornada del grupo E de la Copa Libertadores 2022. El cotejo comenzará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

Boca Juniors vs. Always Ready: ficha del partido

Libertadores 2022 - Grupo E Boca Juniors vs. Always Ready ¿Cuándo juegan? Miércoles 4 de mayo de 2022 ¿A qué hora juegan? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia. ¿Dónde lo transmiten? ESPN 2 y Star+

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Always Ready?

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Always Ready?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Always Ready EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors vs. Always Ready por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Boca Juniors vs. Always Ready: alineaciones probables

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez, Oscar Romero; Eduardo Salvio, Luis Vázquez.

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez, Oscar Romero; Eduardo Salvio, Luis Vázquez. Always Ready: Arnaldo Giménez; Marc Enoumba, Alex Rambal, Nelson Cabrera, Jorge Flores; Elkin Blanco, Sergio Adrián, Gustavo Cristaldo, Cristian Árabe; Marcos Riquelme.

¿Dónde se jugará el partido Boca Juniors vs. Always Ready?

El duelo Boca Juniors vs. Always Ready se disputará en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Este escenario deportivo fue inaugurado el 16 de enero de 1930 y tiene capacidad para albergar a 41.143 espectadores.