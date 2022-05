Villarreal vs. Liverpool: ¿quién es el favorito de las casas de apuesta?

Villarreal y Liverpool se enfrentarán este martes 3 de mayo por las semifinales de la UEFA Champions League 2021-22 en el Estadio de la Cerámica, ubicado en la ciudad del club local. Los dirigidos por Unai Emery tendrán un complicado cierre de llave debido a que en la ida cayeron 2-0 en Anfield. No obstante, el aliento de su hinchada podría motivar al Submarino Amarillo a lograr la hazaña.

Por otro lado, los dirigidos por Jürgen Klopp llegan con una considerable ventaja y un empate es más que suficiente para pasar a la final. Para este enfrentamiento, el DT contará con sus mejores jugadores, tales como Mohamed Salah, Sadio Mané, Luis Díaz, Virgil Van Dijk, Trent Alexander-Arnold, entre otros.

Villarreal vs. Liverpool: pronósticos de las casas de apuestas

El conjunto inglés es el claro favorito de las casas de apuesta. Conoce las cuotas.

Betsson: gana Villarreal (4,50) | Empate (4,00) | Liverpool (1,72)

gana Villarreal (4,50) | Empate (4,00) | Liverpool (1,72) Inkabet: gana Villarreal (4,60) | Empate (4,00) | Liverpool (1,73)

gana Villarreal (4,60) | Empate (4,00) | Liverpool (1,73) Doradobet: gana Villarreal (4,50) | Empate (4,20) | Liverpool (1,73)

gana Villarreal (4,50) | Empate (4,20) | Liverpool (1,73) Meridianbet: gana Villarreal (4,47) | Empate (3,83) | Liverpool (1,79)

gana Villarreal (4,47) | Empate (3,83) | Liverpool (1,79) Te apuesto: gana Villarreal (4,40) | Empate (4,00) | Liverpool (1,72)

gana Villarreal (4,40) | Empate (4,00) | Liverpool (1,72) Betway: gana Villarreal (4,55) | Empate (3,95) | Liverpool (1,71).

¿A qué hora juegan Villarreal vs. Liverpool?

Desde Perú, el choque Villarreal vs. Liverpool se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Conoce a qué hora empieza en otros países de la región:

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Villarreal vs. Liverpool por internet?

Para que no te pierdas el Villarreal vs. Liverpool por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los duelos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.