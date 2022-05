UEFA expulsó a selecciones y clubes rusos de todas las competiciones europeas

La UEFA, tras la última sesión de su Comité Ejecutivo, anunció nuevas sanciones contra Rusia tras la invasión de tropas de este país a Ucrania. Las decisiones fueron tomadas por el máximo ente del fútbol europeo con el objetivo de garantizar la realización de sus diferentes torneos sin problemas y en un entorno seguro.

Entre las medidas adoptadas por la UEFA destaca la descalificación de la candidatura rusa para albergar la Eurocopa 2028. Así, el camino quedará libre para que Reino Unido e Irlanda alberguen dicho torneo. Además, se confirmó que las selecciones y clubes rusos no participarán en los competiciones internacionales de la próxima temporada.

Además, la selección rusa no podrá competir en la UEFA Nations League y no podrá integrar el grupo 2 de la Liga B del mencionado certamen y automáticamente ocupará el cuarto lugar su serie. Como consecuencia, descenderá a la Liga C en la última posición.

¿En qué otras competiciones fue descalificada Rusia?

Las sanciones aplicadas a Rusia también impedirán su participación en los siguientes torneos: Eurocopa 2024, Eurocopa Femenina 2022, Eliminatorias Mundial Femenino 2023, Campeonato de Europa Sub-21 2021-2023, Eurocopa Femenina de Futsal 2022-2023, Champions League de Futsal 2022-2023 y Eliminatorias rumbo al Mundial de Futsal 2024.