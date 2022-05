¡Preocupante! Solano dio a conocer la razón por la que Lapadula no juega en el Benevento

Esta situación preocupa y mucho. A menos de 45 días para que la selección peruana dispute el repechaje con miras al Mundial Qatar 2022, Nolberto Solano se refirió al presente de Gianluca Lapadula con el Benevento e indicó que la relación entre ambas partes está rota. El ‘Bambino’ no aparece ni en lista en los encuentros del cuadro italiano.

El delantero de la Blanquirroja no tiene acción en su equipo desde el 19 de marzo, cuando estuvo presente en la derrota ante Frosinone por 2-0. En lo que va de la temporada, el ‘Zorro’, apodado así por la Conmebol, ha jugado 20 partidos (11 como titular) y marcó 10 goles.

El asistente de la selección peruana declaró para TV Perú Deportes e indicó la razón por la que el ítalo-peruano no juega en su club. “Es una relación que parece que está rota con Lapadula, es una pena, pero ojalá que pueda solucionarse, también por el bien de Benevento, porque es todo muy extraño”.

“Él es un jugador de Selección y está a puertas de llegar a un Mundial, y que no juegue, no me lo explico”, agregó el exjugador de Boca Juniors y Newcastle. El último fin de semana, la familia del ‘Bambino’ fue a verlo, pero el entrenador no lo incluyó en los convocados.

Gianluca Lapadula con su familia. Foto: Instagram

Sergio Peña también comentó...

El mediocampista del Malmo charló con el programa “Fútbol como cancha” de RPP Deportes y mencionó que ‘Lapagol’ está bien. “Tengo entendido que Lapadula no tiene ninguna lesión. El motivo por el que no está jugando seguramente pasa por otro tema”, puntualizó.

¿Cuándo jugará el repechaje la selección peruana?

Por su parte, la selección peruana jugará ante Australia o Emiratos Árabes Unidos en el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022. Este duelo se disputará el lunes 13 de junio a la 1.00 p. m. (hora peruana) en la ciudad de Doha.