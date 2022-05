La jugada que pudo dejarnos sin repechaje: Gallese reveló que lo ayudaron para tapar penal

A menos de 45 días para el encuentro decisivo de la selección peruana por el repechaje con miras al Mundial Qatar 2022, el guardameta Pedro Gallese contó cómo fue que le atajó el penal al venezolano Darwin Machís. La Bicolor tenía que ganar sí o sí ese partido para poder seguir en carrera, ya que estaba alejado de la zona de clasificación

Para la fecha 16 de las Eliminatorias Qatar 2022, los dirigidos por Ricardo Gareca visitaron Caracas en un momento que solo importaba la victoria para seguir en carrera. La Bicolor consiguió el objetivo, ya que se ganó después de 24 años en suelo llanero con tantos de Gianluca Lapadula y Christian Cueva. Sin embargo, los tres puntos no hubieran sido posibles si Gallese no atajaba un penal clave a pocos minutos del final.

El guardameta brindó una entrevista al programa “Al ángulo” de Movistar Deportes y mencionó que junto a Óscar Ibáñez habían estudiado a tres jugadores como posibles pateadores de un eventual penal; sin embargo, ninguno tomó el esférico. Esto lo descuadró al ‘Pulpo’, pero eligió seguir a su intuición.

Gallese tenía totalmente decidido tirarse a un lado, hasta que uno del comando técnico le indicó el lado. “Uno de los fisioterapeutas vino corriendo y se posicionó detrás de mi arco para decirme que tenía que tirarme a la derecha, yo al principio me iba a lanzar a la izquierda. Ahí me entró un poco la duda, pero me dije ‘vamos a la derecha’”.

Finalmente, el portero de 32 años se refirió a cómo manejó esa información en su cabeza. “Yo estaba mentalizado en que me iba a tirar a la izquierd;, dije que ‘ya mucho me he lanzado a la derecha y seguro me ha estudiado y de repente me la va a tirar a la izquierda’. En eso viene el fisioterapeuta y me dice a la derecha. En segundos resolví y me convencí que va a la derecha”, puntualizó.

¿Cuándo jugará el repechaje la selección peruana?