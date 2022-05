Las declaraciones de Carlos Zambrano sobre su posible retiro del fútbol profesional han generado polémica en la prensa argentina. Diversos comentaristas deportivos de la cadena internacional ESPN se refirieron a las palabras del defensor de la selección peruana y Boca Juniors.

En los programas F90 y F12 de dicho canal, los panelistas tuvieron posiciones encontradas sobre este tema. Aquí te mostramos los principales reacciones de los comunicadores albicelestes.

Mariano Closs

El reconocido relator argentino Mariano Closs defendió a Carlos Zambrano y señaló que no significa que vaya a jugar mal o desconcentrado por haber dicho que piensa retirarse en un futuro cercano.

Mariano Closs es el conductor del programa F12 de ESPN: Foto: captura de ESPN

“Por ahí tiene pensado qué hacer y se cansó del fútbol. ¿Por qué lo matan a Zambrano? Zambrano dijo: ‘Dentro de un tiempo, por ahí que me retiro’. ¿Eso significa que no va a jugar concentrado? Es más, le viene el Mundial, ¿Gareca no lo lleva?”, manifestó.

Martín Costa

Martín Costa, panelista de ESPN, sí fue más duro contra el defensor de la selección peruana y dijo que, si él fuera el técnico de Boca Juniors, no lo pondría como titular.

“ En mi equipo no juega. Yo mañana voy a jugar una final de campeonato contra River, Zambrano no juega. ¿Cómo va a jugar jugar un tipo que me esta diciendo: ‘Me cuesta levantarme’ . Yo no escuché nunca que me digan: ‘Me está costado levantarme e ir a entrenar. No es que no tenga ganas de jugar, es que se está planteando una situación de desgano”, declaró.

Mariano Juan

Por su parte, el exfutbolista Mariano Juan respaldó al jugador peruano e interpretó sus palabras. “Es un hombre que está contando lo que siente y punto. No saquemos al futbolista de la persona porque a todos nos ha pasado que algún día le dices a tu mujer: ‘La verdad no tengo ganas de trabajar. Mañana me tengo que levantar temprano otra vez, me gustaría hacer otra cosa’”, indicó.

Luciana Rubinska

Por otro lado, Luciana Rubinska sostuvo que esos comentarios darían a entender que Zambrano no está convencido de seguir jugando profesionalmente. “Para mí es fuerte, revela mucho, no solamente de él, sino de lo que le pasa en la mente a muchos futbolistas. Habla de alguien que no está convencido, que está pensando en el retiro” , señaló.

Óscar Ruggeri

Óscar Ruggeri también criticó al zaguero nacional e indicó que el central no puede salir a decir eso a puertas de disputar el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022 con la selección peruana.

Óscar Ruggeri fue campeón del mundo con la selección argentina. Foto: Fox Sports

“Está por jugar Copa Libertadores nada menos que con Boca y en junio tiene que viajar para jugar un partido muy importante para su país. No puede estar ‘quemado’ (presionado) porque miras hacia adelante y tienes la Copa Libertadores, un partido de 90 minutos (el repechaje), tienes el Mundial”, sostuvo.

Carlos Navarro Montoya

Finalmente, Carlos Navarro Montoya entendió la situación del ‘Kaiser’, aunque calificó sus declaraciones como imprudentes. “Cuando se te cansa la cabeza (la mente) te comienzas a plantear este tipo de cosas que dijo Zambrano. Dentro de este contexto, el jugador tampoco se debe olvidar a qué pertenece. Él pertenece a un colectivo: Boca y la selección. A veces hay que tener cuidado qué vas a comunicar”, argumentó.