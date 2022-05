Real Madrid contra la historia: la negativa racha en ‘semis’ que buscará cortar ante el City

Real Madrid tendrá una nueva cita con la historia este 4 de mayo cuando reciba en el estadio Santiago Bernabéu al Manchester City de ‘Pep’ Guardiola, y que cuenta con grandes jugadores como Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden, Riyad Mahrez, entre otros, por las semifinales de la Champions League 2021-22. La Casa Blanca cayó en la ida 4-3, pero se tienen las sensaciones de que podría voltear este marcador con su gente. No obstante, deberá cortar una racha negativa en el certamen donde es el rey de copas.

La negativa racha del Real Madrid

Cada vez que los merengues perdieron en la ida de las semifinales, no lograron avanzar a la siguiente instancia. Esto se repitió en ocho ocasiones y la primera vez ocurrió ante Manchester United en la temporada 1967-68. Los diablos rojos ganaron en Old Trafford con gol de George Best y sellaron su clasificación con un empate en Madrid.

George Best marcó el único gol en la ida. Foto: Manchester evening news

El mismo acontecimiento se vivió seis años después, pero ante el Ajax de los Países Bajos que se encontraba con la mejor generación de su historia y que eran comandados por el mítico Johan Cruyff. Los neerlandeses se llevaron la victoria en Ámsterdam por 2-1 y en la vuelta le ganaron a los blancos por la mínima diferencia para pasar a la final.

Un rival bávaro

Las dos siguientes veces cayó ante un viejo conocido en el certamen, el Bayern Múnich , que en el encuentro de ida de la temporada 1986-87 aplastó a la Casa Blanca con un contundente 4-1. Mientras que en la vuelta los merengues solo se llevaron la victoria por 1-0.

Para la campaña 2000-01, el conjunto alemán salió victorioso del Santiago Bernabéu con tanto de Giovane Élber y en la vuelta volvieron a derrotarlos con un marcador de 2-1 en tierras alemanas.

El entrenador que podría repetir la historia

El FC Barcelona de ‘Pep’ Guardiola es otro de los equipos que le ‘aguaron la fiesta’ a los blancos en la Champions League. En la temporada 2010-11, los culés se impusieron 2-0 en Madrid con doblete de Lionel Messi y en la vuelta, con un empate a uno, terminó con los dirigidos, en aquel entonces, por José Mourinho.

Lionel Messi marcó dos goles en la ida. Foto: Marca

Las pesadillas alemanas

Un año después, Real Madrid y Bayern Múnich volvieron a toparse en las ‘semis’ del certamen continental. En la ida, los blancos cayeron 2-1 en el Allianz Arena con goles de Frank Ribéry y Mario Gómez para los bávaros. Mesut Özil marcó el descuento. En la vuelta, el actual campeón de LaLiga ganó por el mismo marcador, por lo que se fueron a la tanda de penales. En aquel momento decisivo cayeron eliminados por 3-1.

El otro equipo alemán que apagó las ilusiones del Madrid fue el Borussia Dortmund , que en ese entonces era dirigido por Jürgen Klopp. El primer partido se disputó en el Signal Iduna Park y terminó con una goleada a favor de los locales por 4-1, Robert Lewandowski marcó los cuatro tantos de su equipo y Cristiano Ronaldo puso el descuento. En la vuelta, los merengues ganaron por 2-0, pero no les alcanzó para pasar a la final.

Robert Lewandowski anotó cuatro goles en el Signal Iduna Park. Foto: UEFA

Una dolorosa eliminación

La última vez que el Madrid se fue eliminado en semifinales cuando perdió en la ida fue ante la Juventus en la temporada 2014-15. La Casa Blanca venía de conquistar su título número 10 y era de los favoritos para llevarse el torneo. Sin embargo, se topó ante un conjunto italiano que en la ida le ganó 2-1 y en la vuelta empataron 1-1. Esta es considerada una dolorosa eliminación debido a que Álvaro Morata, ex canterano blanco, marcó un gol en esos dos compromisos.

Álvaro Morata fue el principal responsable de apagar las ilusiones del Real Madrid en la Champions League 2014-15. Foto: AFP

