Lucas Garrido Lecca y su pasión por el surf: “En los mundiales del año pasado dormía en el carro”

Seguro lo has visto en una de las playas de la costa peruana o, quizás a través de una pantalla de televisión. Si no lo conoces, te lo presentamos. Él es Lucas Garrido Lecca, nuestro campeón nacional de longboard 2021, quien en los próximos días representará al Perú en el circuito mundial de este deporte, donde participarán los 20 mejores del mundo.

“Me considero una persona soñadora, tanto con mis proyectos como mi carrera deportiva. Siempre estoy apuntando a lo más alto, dando todo de mí sin dejar de disfrutar el momento”, son las primeras palabras que nos dice este joven deportista de 24 años.

Su gusto por el surf

Lucas nos comenta que practicaba cualquier deporte desde los 5 años; sin embargo, el gusto por el surf empezó al ver a sus hermanos mayores. Esto, sumado a la sensación de riesgo y la conexión con la naturaleza, haría que determine su inclinación por esa disciplina.

“Son esas situaciones de peligro en las que uno se siente más vivo y no importa nada más que ese momento. Esa adrenalina me cautivó y también por el lado competitivo, ya que soy una persona que le gusta los desafíos”, nos comenta.

A diferencia de aquella persona que huye de los riesgos, para este surfista el miedo “lo hace bonito e interesante” a este deporte de la tabla. Incluso, nos cuenta que una de su experiencias que la causó mayor temor se dio el año pasado en Piura. Cuando se encontraba con sus amigos corriendo una ola, esta terminó por volcarlo dejándolo inconsciente.

Lucas Garrido Lecca ha ganado diferentes torneos nacionales e internacionales a sus 24 años. Foto: Instagram @lucasglg

“Me regresé a Lima para hacerme todo un chequeo. Fue importante saber que si hubiese sido un poquito más fuerte y hubiera perdido el conocimiento en el agua, probablemente ahí quedaba. Esto me hizo tomar mucho más conciencia de los peligros que nos exponemos y siempre tener un plan de acción para reaccionar ante esas eventualidades”, narra Lucas mientras recuerda aquel momento.

Precisamente, a raíz de este episodio, el número 11 del mundo en longboard trae a la mente una enseñanza que recibió en uno de sus cursos y que se puede poner en práctica en la vida misma.

“Lo que nos decían era que más que ser un tomador de riesgos tienes que ser un técnico de riesgos. Es decir, no tomes riesgos a la alocada, sino, que sepas que estás yendo a tomar un riesgo y que te prepares para tener todos esos planes de acción y poder afrontarlo”.

Lucas Garrido Lecca es campeón nacional de Longboard. Foto: @lucasglg

Compromisos y riesgos

El también administrador de negocios en deportes contó que sus padres (ingeniero y diseñadora de interiores) siempre lo apoyaron en esta gran aventura, pero sin dejar de lado los estudios.

“Me decían: ‘Quieres hacer más deporte, entonces sube un poco más tus notas. Quieres que la selección te lleve a este campeonato, tienes que estar en el tercio superior. Quieres seguir compitiendo a nivel internacional, tienes que meterte a una carrera universitaria’”.

Tanto él como sus padres saben que del surf, en este caso el longboard, no podrá vivir, por lo que tuvo que tener un segundo plan y fue estudiar la carrera de Administración.

“Se puede vivir del surf, pero tiene sus formas y es riesgoso. Yo soy surfista y emprendedor, entonces el futuro es mucho más incierto”, afirma entre risas.

Si bien cuenta con apoyo económico del Instituto Peruano del Deporte, este no es suficiente para cubrir los gastos en los diferentes torneos internacionales a lo largo del año.

“Yo este año podría tener un calendario con 10 o 15 campeonatos, pero tengo que escoger algunos en específico, los de mayor puntaje. A veces he llegado a un torneo con las justas y he dormido en un hotel de mochileros e, incluso, para los mundiales del año pasado dormía en el carro”, declara Garrido Lecca.

Lucas Garrido Lecca es el mejor sudamericano en el ranking mundial. Foto: @lucasglg

Incluso la empresa privada ha dejado de apoyar a los deportistas debido a que ahora apuntan a otro tipo de personajes para que representen a sus marcas.

“Gran parte ha mirado a otro tipo de marketing y apoyan mucho a los influencers, que si bien pueden tener más números, más llegada, pero creo que se puede hacer mucho con los deportistas, porque le da estatus a la empresa. Puede dar esa imagen positiva que necesita la marca para seguir siendo algo que realmente quiere la gente” .

Esta situación ha provocado que varios deportistas —no solo los surfistas— se preocupen ahora por ser influencers para captar la atención de las empresas.

“Los deportistas estamos aprendiendo a ser influencers. Cómo hacer para llegar a más gente y poder conseguir más marcas que nos permitan viajar a más campeonatos”.

Lucas Garrido Lecca forma parte del equipo de longboard peruano. Foto: @lucasglg

Emprendimiento

La pasión y el amor que tiene Lucas Garrido Lecca por el surf lo llevó a fundar el emprendimiento Surf Place Perú con su primo Vasco, quien tuvo la iniciativa del proyecto. En su página web se puede encontrar todo lo que necesita un tablista: reporte del mar con cámaras en vivo, contenido y noticias del deporte, y venta de productos especializados.

“Nuestra misión es que haya más deportistas de la tabla en el circuito mundial. También es ver más niños y jóvenes haciendo este actividad y generar ese impacto positivo”.

Y es que el surf le ha enseñado a Lucas a disfrutar el momento. Más allá de poder ganar algún campeonato es el hecho de vivir el día a día y no dejarse hundir por aquella ola grande que es la frustración.

“El surf es un deporte súper ingrato. Ganas un campeonato de cada 10 o 20. Juegas en contra del clima, las olas, los jueces, los competidores. Tú te puedes haber preparado muchísimo, puedes haber sacrificado muchas cosas y puede que no lo hayas logrado. Entonces, es fundamental que el proceso lo disfrutes, porque si no te tiras 5, 10 o 15 años de tu vida intentando llegar a algo que puede ser que nunca llegue, porque es el sueño de otras mil personas. Yo confío en mí, sé que lo voy a lograr, pero si no llega, no me voy a quedar deprimido el resto de mi vida”.

Lucas Garrido Lecca y su primo Vasco fundaron el emprendimiento Surf Place Perú. Foto: Instagram @lucasglg

Circuito Mundial

Como mencionábamos en los primero párrafos, en los próximos días Lucas Garrido Lecca viajará a Australia para competir en el circuito mundial, que inicia el 16 de mayo. El objetivo es quedar en el top 5 de los 20 competidores.