[En Vivo] UTC Cajamarca vs. San Martín, Liga 1 2022 de Perú: ¿a que hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO UTC Cajamarca vs. San Martín | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 12 de la Liga 1 Betsson 2022 HOY, lunes 2 de mayo. El duelo iniciará a las 3.30 p. m. (hora peruana) contará con la transmisión de Gol Perú. Además podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes

UTC Cajamarca vs. San Martín: posibles alineaciones

UTC Cajamarca: Salomon Libman; Emilio Saba, Werner Schuler, Nicolás Ortíz, José Soto, Leonardo Mifflin, Carlos Diez, Hideyoshi Arakaki, Donald Millán, Jhon Marchán y Gaspar Gentile.

San Martín: Carlos Martin; Yhirbis Cordova, Marcos Delgado, Alvaro Ampuero, Joseph Vega,Axel Moyano, Juan Tuesta, Edhu Oliva, Gonzalo Verón, Joffré Escobar y Alexis Rojas.

Partido UTC Cajamarca vs. San Martín ¿Cuándo juegan? HOY, lunes 2 de mayo ¿A qué hora? 3.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Héroes de San Ramón ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan UTC Cajamarca vs. San Martín?

El partido EN VIVO entre UTC Cajamarca vs. San Martín por la fecha 12 de la Liga 1 Betsson comenzará a la 3.30 p. m. (hora peruana). A continuación, te dejamos el resto de horarios según tu ubicación geográfica.

México: 2.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

¿Qué canal transmite el UTC Cajamarca vs. San Martín?

La señal encargada de televisar el UTC Cajamarca vs. San Martín EN VIVO será Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de partidos de la Liga 1 2022.

¿Dónde ver UTC Cajamarca vs. San Martín?

Para que no te pierdas la transmisión de UTC Cajamarca vs. San Martín por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan UTC Cajamarca vs. San Martín?

El encuentro entre UTC Cajamarca vs. San Martín se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón, el cual es un estadio de fútbol, ubicado en la ciudad de Cajamarca, en la zona de los Andes del norte, en el Perú.