[ESPN En vivo] Villarreal vs. Liverpool: fecha, hora y canal dónde ver el partido

Villarreal vs. Liverpool EN VIVO juegan este martes 3 de mayo por el partido de vuelta de la semifinal de la Champions League. El encuentro está programado para las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio de la Cerámica. ESPN y Star Plus se encargarán de la transmisión del cotejo. Por su parte, La República Deportes tendrá el minuto a minuto, incidencias, alineaciones, goles y resumen del cotejo del viejo continente.

En Vivo: Previa Villarreal vs. Liverpool 14:52 Historial entre ambos Villarreal y Liverpool se han enfrentado solo 3 veces por torneos internacionales. De momento, los 'Reds' llevan la ventaja con 2 triunfos sobre 1 del 'Submarino Amarillo'. Liverpool 2-0 Villarreal | 27.04.22 - Champions League Liverpool 3-0 Villarreal | 05.05.16 - Europa League Villarreal 1-0 Liverpool | 28.04.16 - Europa League.

Villarreal vs. Liverpool: ficha del partido

Partido Villarreal vs. Liverpool Fecha Martes 3 de mayo Hora 2.00 p. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Estadio de la Cerámica

Villarreal vs. Liverpool: previa del partido

De color gris, por la distancia en el marcador, tiene el panorama el Villarreal. El equipo de Unai Emery careció de opción alguna en Anfield. Salió malparado ante el Liverpool. Solo pudo minimizar daños el representante español que nunca inquietó al meta red y que jamás cuestionó la victoria de su adversario.

El sueño de una final se oscureció ante uno de los equipos más en forma del Viejo Continente, que ya ha ganado la Copa de la Liga, que puja codo con codo por la Premier con el Manchester City y que está citado con el Chelsea para disputar la final de la Copa inglesa. Apuntan hacia un año inigualable el plantel de Jürgen Klopp, quien acaba de alargar su vinculación con el Liverpool hasta el 2026.

PUEDES VER: De jugar fútbol playa a valer casi un millón de dólares y ser el goleador en la Liga 1

Emery confía en La Cerámica. “Será diferente”, advirtió el preparador español que asumió la superioridad de su rival en el encuentro de ida, donde pudo encajar un marcador peor. El Villarreal, verdugo del Juventus y del Bayern Múnich, ha perdido el factor sorpresa de aquellas ocasiones. Confía en recuperar a Gerard Moreno, un jugador clave en el ataque del equipo para apurar las opciones de hacer historia para el club.

Con información de EFE

¿A qué hora juegan Villarreal vs. Liverpool?

Desde Perú, el choque Villarreal vs. Liverpool se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Conoce a qué hora empieza en otros países de la región:

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Villarreal vs. Liverpool?

En Sudamérica, el canal ESPN tendrá a su cargo la televisación del Villarreal vs. Liverpool. En algunos países como Perú, Ecuador o Chile, el duelo también estará disponible a través de otras señales.

Argentina: Fox Sports, ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: TNT, HBO Max

Chile: Fox Sports 1, ESPN, ESPN 4

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN, TVC, RTS

México: HBO Max

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN, ATV

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TUDN USA, Univisión, CBS, Paramount+

España: Movistar Liga de Campeones. M. Liga de Campeones UHD, LaLiga TV.

¿Dónde ver Villarreal vs. Liverpool por internet?

Para que no te pierdas el Villarreal vs. Liverpool por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los duelos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar ESPN para ver Villarreal vs. Liverpool?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom)

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cuánto cuesta Star Plus para seguir Villarreal vs. Liverpool?

Si deseas suscribirte al servicio de Star Plus para ver Villarreal vs. Liverpool, ten en cuenta los siguientes precios para los planes que se ofertan en los diferentes países de Latinoamérica.

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

Villarreal vs. Liverpool: últimos partidos

Villarreal vs. Liverpool: posibles alineaciones

Villarreal : Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Pervis Estupiñán; Dani Parejo, Étienne Capoue, Francis Coquelin; Giovani Lo Celso, Arnaut Danjuma, Samuel Chukwueze.

: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Pervis Estupiñán; Dani Parejo, Étienne Capoue, Francis Coquelin; Giovani Lo Celso, Arnaut Danjuma, Samuel Chukwueze. Liverpool: Allison; Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara; Mohamed Salah, Sadio Mané, Luis Díaz.

¿Dónde juegan Villarreal vs. Liverpool?

El partido entre Villarreal y Liverpool se jugará en el Estadio de la Ceramica ubicado en la ciudad de Villarreal, España. El recinto inaugurado el 17 de junio de 1923 tiene capacidad para 23.500 espectadores.

Programación de las semifinales de la Champions League