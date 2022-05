HOY Manchester United vs. Brentford: con Cristiano Ronaldo, por la Premier League

HOY Manchester United vs. Brentford EN VIVO y EN DIRECTO, con Cristiano Ronaldo, se enfrentarán por la fecha 35 de la Premier League 2021-22, desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Old Trafford, ubicado en la ciudad de Mánchester. La transmisión estará a cargo de Star Plus para toda Latinoamérica y a través de la web de La República Deportes. Precisamente en esta web encontrarás toda la información acerca de este compromiso, así como los resultados de los partidos de hoy.

Los diablos rojos necesitan una victoria para seguir en puestos de clasificación a un torneo internacional para la siguiente temporada . Una derrota podría complicarlos, pues solo tienen seis puntos más que el octavo lugar, ocupado por el Wolves, que no accede a ninguna competencia. Asimismo, están a ocho de la zona de Champions League.

Manchester United vs. Brentford: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Brentford ¿Cuándo jugan? Lunes 02 de mayo ¿Dónde? Old Tafford ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿En qué canal? Star Plus

La temporada del Manchester United ha sido para el olvido. Eliminados de todas las competencias internacionales y sin posibilidades de luchar por el título de la Premier League, el premio consuelo para Cristiano Ronaldo y compañía será clasificar a la próxima edición de la Champions League. Sin embargo, eso parece más complicado por su desempeño dentro del campo de juego.

Matemáticamente, los de Ralf Rangnick tienen chances de quedarse con un cupo para este torneo, pues solo faltan tres compromisos (9 puntos en juego) para que acabe la Premier League y el Arsenal le lleva seis unidades. No obstante, todo hace indicar que lucharán por la Europa League o, en el peor de los casos, quedarse con la Conference League.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Brentford?

El duelo entre Manchester United vs. Brentford por la Premier League está pactado para este lunes 2 de mayo desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu región.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Manchester United vs. Brentford: canal de transmisión

El canal encargado de transmitir EN VIVO y EN DIRECTO el Manchester United vs. Brentford será la platforma de streaming Star Plus. Si quieres seguir el minuto a minuto vía ONLINE GRATIS, deberás conectarte a la web de La República Deportes.

¿Cómo ver Manchester United vs. Brentford vía Star Plus?

Para acceder a Star Plus y ver el Manchester United vs. Brentford debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

Manchester United vs. Brentford: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Varane, Telles, McTominay, Matic, Fernandes, Elanga, Rashford, Cristiano Ronaldo.

Brentford: Raya; Ajer, Jansson, Sorensen, Roerslev, Henry, Eriksen, Norgaard, Janelt, Toney, Mbeumo.