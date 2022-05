¿A qué hora, dónde y cómo ver el Liverpool vs. Villarreal? Por la Champions League 2022

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Villarreal? Los ‘Reds’ visitarán al ‘Submarino Amarillo’ este martes 03 de mayo por el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League 2021-22. El encuentro entre ambas escuadras está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana) en La Cerámica y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN para toda Latinoamérica y la aplicación de streaming Star Plus. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

Pese a que juegan como visitantes, el Liverpool tiene la primera chance de clasificar a la final de la Champions League, pues se quedó con el triunfo en el encuentro de ida jugado en Anfield . En ese encuentro, los ‘Reds’ ganaron 2-0 gracias al autogol de Pervis Estupiñán y una sutil definición de Sadio Mané. En la vuelta, el ‘Submarino Amarillo’ buscará hacer la épica y eliminar a uno de los favoritos de esta competición.

En Vivo: Previa Villarreal vs. Liverpool 19:07 Los motivos del Villarreal para creer en la remontada El submarino amarrilo publicó en su página web una serie de argumentos por los cuales creen que pueden clasificar a la final de la Champions League. 1. Ya saben lo que es ganar al Liverpool en el Estadio de la Cerámica. 2. El aliento de su afición. 3. Han sorprendido a otros grandes equipos europeos. 4. El factor Emery en eliminatorias europeas. Desde la llegada de Unai al Villarreal, el Submarino ha superado todas las eliminatorias tanto en UEFA Europa League como en UEFA Champions League. 5. El Villarreal CF nunca ha perdido en casa un partido de eliminatorias en la Liga de Campeones. 18:21 El plantel del Liverpool ya se encuentra en España El equipo comandado por Jürgen Klopp y Jordan Herdenson llegó a la ciudad de Villarreal. 17:00 ¿Cuál sería la alineación del Villarreal ante el Liverpool? El equipo de Unai Emery intentará darle vuelta a la eliminatoria con una formación ofensiva. - Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Pervis Estupiñán; Dani Parejo, Étienne Capoue, Francis Coquelin; Giovani Lo Celso, Arnaut Danjuma, Samuel Chukwueze. 16:14 ¿Cuál sería la alineación del Liverpool en el Estadio de la Cerámica? El cuadro de Jürgen Klopp buscará sellar la eliminatoria, por que intentará la versatilidad de sus delanteros para marcar el primer gol rápido. - Allison; Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara; Mohamed Salah, Sadio Mané, Luis Díaz. 15:06 ¿Qué dijo Emery sobre el encuentro? El entrenador del Villarreal, Unai Emery, aseguró que este martes reciben al Liverpool, en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, sabedores de que se miden al "mejor equipo del mundo" si bien recordó que tienen sus armas y al público de La Cerámica para superar a su rival. "Estamos muy ilusionados. Vamos a jugar unas semifinales de Champions. Jugamos 90 minutos ante el favorito... en su estadio nos ganaron con justicia. Pero pudimos defender bien y estamos mentalizados de jugar nuestro partido, de buscar nuestras opciones, enfrentarlos y ganarles los duelos", manifestó Emery en la rueda de prensa oficial. Insistió en que juegan el mejor equipo del momento y que juega "con una sensación de superioridad al rival", pero agregó que "desde la ilusión de estar aquí en semifinales, vivir este momento, con nuestros amigos y aficionados pasar esto sería la excelencia". Sobre lo que puede cambiar respecto a la ida, Emery fue claro. "Primero, jugamos en La Cerámica, estaremos con nuestra afición; segundo, tenemos que ganar; y tercero, tenemos que defender. El partido defensivo debe ser brutal. Y a partir de ahí, ser capaces de encontrar lo que allí no encontramos, nuestro juego", explicó. Con información de EFE. 15:05 ¿Qué dijo Klopp sobre el partido? Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, espera un duelo "difícil" en La Cerámica, en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, y pese a la ventaja de dos tantos lograda en Anfield advirtió que deben "estar preparados para sufrir". "Es una semifinal y debería ser difícil. Nunca esperábamos que fuera fácil. Jugamos un buen partido en casa y ahora necesitamos también hacerlo fuera. Nunca se sabe si tendremos otra oportunidad en una semifinal", afirmó el técnico alemán en la rueda de prensa oficial telemática desde Liverpool. "Llegamos bien a la eliminatoria pero sabemos que si empezamos con mal pie mañana todo se puede complicar. No tenemos que pensar en el pasado, hay que estar preparados para sufrir y atentos en cada jugada. Tenemos que salir a presionar y saber sufrir. Reaccionar si llega el momento de hacerlo", añadió. Kloop, cuyo equipo le ganó 2-0 al Villareal en el partido de ida, reconoció que tiene un "equipo excepcional", del que destacó su "madurez" y "experiencia", pero advirtió que no serán factores decisivos antes del partido. "Si el Villarreal nos gana con un resultado contundente, enhorabuena y listo. Ellos lo van a dar todo, ya lo dijo Unai Emery. Va a ser difícil, es semifinal de Champions". Con información de EFE. 14:59 ¿Cómo llega el Villarreal? Por otro lado, el 'Submarino Amarillo' viene de resultados irregulares, pues de los últimos 5 enfrentamientos solo ganó 2, perdió 2 y empató uno solo. Alavés 2-1 Villarreal | 30.04.22 - LaLiga Liverpool 2-0 Villarreal | 27.04.22 - Champions League Villarreal 2-0 Valencia | 19.04.22 - LaLiga Getafe 1-2 Villarreal | 16.04.22 - LaLiga Bayern Múnich 1-1 Villarreal | 12.04.22 - Champions League. 14:57 ¿Cómo llega el Liverpool? El cuadro de Anfield llega a este cotejo tras 5 victorias de manera consecutiva, tanto pore FA Cup, Premier League y Champions League. Newcastle 0-1 Liverpool | 30.04.22 - Premier League Liverpool 2-0 Villarreal | 27.04.22 - Champions League Liverpool 2-0 Everton | 24.04.22 - Premier League Liverpool 4-0 Manchester United | 19.04.22 - Premier League Manchester City 2-3 Liverpool | 16.04.22 - FA Cup. 14:52 Historial entre ambos Villarreal y Liverpool se han enfrentado solo 3 veces por torneos internacionales. De momento, los 'Reds' llevan la ventaja con 2 triunfos sobre 1 del 'Submarino Amarillo'. Liverpool 2-0 Villarreal | 27.04.22 - Champions League Liverpool 3-0 Villarreal | 05.05.16 - Europa League Villarreal 1-0 Liverpool | 28.04.16 - Europa League.

Liverpool vs. Villarreal: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Villarreal ¿Cuándo juegan? Martes 03 de mayo ¿Dónde? La Cerámica ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Jürgen Klopp ganó con Liverpool su primera Champions League como entrenador. Foto: AFP

¿En qué canal ver Liverpool vs. Villarreal?

La transmisión del Liverpool vs. Villarreal EN DIRECTO estará a cargo del canal ESPN para toda Sudamérica y de manera ONLINE VÍA STREAMING a través de la plataforma Star Plus.

Argentina: ESPN, Fox Sports y Star+

Bolivia: ESPN y Star+

Chile: ESPN y Star+

Colombia: ESPN y Star+

Ecuador: ESPN y Star+

Paraguay: ESPN y Star+

Perú: ESPN y Star+

Uruguay: ESPN y Star+

Venezuela: ESPN y Star+.

¿Cómo ver Liverpool vs. Villarreal en Star Plus?

Para acceder a Star Plus y ver el Liverpool vs. Villarreal debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

