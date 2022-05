Zambrano y su irónica respuesta al ‘Pollo’ Vignolo sobre su situación en Boca Juniors

Sigue en el ojo de la tormenta. Tras sus polémicas declaraciones del último fin de semana sobre su posible retiro, Carlos Zambrano fue entrevistado por Sebastián ‘Pollo’ Vignolo y despejó las dudas sobre su futuro cercano de una manera un tanto irónica.

“Estoy cansado de madrugar todos los días, no de que no quiera ir al club. Es ilogico. Tengo 32, 33 casi en unos meses. Sé que mi carrera se está acortando y en un años debo dejar el fútbol”, señaló en el programa Equipo F de ESPN

Asimismo, el central peruano señaló que sus palabras fueron malinterpretadas, ya que aún no puede dejar el balompié porque quiere cumplir uno de sus más grandes deseos. “No estoy arrepentido de lo que dije. Para nada. Se malinterpretó. Yo tengo un año más de contrato con el club, con Boca. Me siento muy bien. Estoy a un paso, si Dios quiere, de ir al Mundial. Sería ilógico que me quiera retirar antes de cumplir mi sueño”, finalizó.

¿Qué dijo Carlos Zambrano que causó tan revuelo?

Las palabras del ‘Káiser’ se dieron en una entrevista grabada una semana atrás durante la lesión muscular para el programa “Crónicas de Impacto”, de Willax TV.

“Estoy a un paso del retiro, a nivel del fútbol, digo. Mi familia me dice: ‘No, tienes para más’, pero llega un momento que ya el cuerpo te pide parar. Quiero disfrutar un poco más del fútbol. Estoy más tranquilo, mi familia ya está encaminada. Antes tenía ese ‘peso’ encima”, señaló el ‘León’.