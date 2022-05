Carlos Zambrano se refirió a su supuesto retiro tras la molestia de Boca Juniors con él

Tras un fin de semana bajó la lupa de los hinchas xeneizes y de la selección peruana, Carlos Zambrano aclaró la interrogante sobre su supuesto retiro y señaló que, si bien es un situación no tan lejana, no es algo que piensa hacer de inmediato.

“Nunca dije que me quiero retirar ya. Ya estoy a un paso, es la realidad. Pero me siento muy contento aquí, quiero llegar al Mundial y si Dios quiere, quién sabe, me puedo quedar unos años en Boca”, señaló el central de Boca Juniors en conversación con La Red.

Carlos Zambrano fichó por Boca a fines de enero del 2020. Foto: TyC Sports

Estas declaraciones de Zambrano surgieron luego de que los directivos del cuadro azul y oro indicaran que fueron sorprendidos por las declaraciones y que tomarían “cartas en el asunto” . “No lo esperaban, cayó como un balde de agua fría. Lo que menos necesitaba era algo que rompiera con la paz y tranquilidad ganada”, señaló el Diario Ole.

¿Qué dijo Carlos Zambrano?

Las palabras del ‘Káiser’ se dieron en una entrevista grabada una semana atrás durante la lesión muscular para el programa “Crónicas de Impacto”, de Willax TV.

“Estoy a un paso del retiro, a nivel del fútbol, digo. Mi familia me dice: ‘No, tienes para más’, pero llega un momento que ya el cuerpo te pide parar. Quiero disfrutar un poco más del fútbol. Estoy más tranquilo, mi familia ya está encaminada. Antes tenía ese ‘peso’ encima”, señaló el ‘León’.