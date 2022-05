Villarreal vs. Liverpool: alineaciones probables de la ‘semi’ de Champions League

Villarreal y Liverpool se verán las caras en el Estadio de la Cerámica este martes 3 de mayo por el pase a la gran final de la Champions League. El club inglés tiene medio boleto a esta última instancia tras ganar por 2-0 en la ida a los españoles. Averigua aquí las probables alineaciones de cada equipo.

El conjunto que dirige Jürgen Klopp no debe confiarse pese a los dos goles anotados en Anfield; por eso, pondrá a sus mejores jugadores desde el arranque. El alemán apelará nuevamente a su tridente ofensivo conformado por Mohamed Salah, Sadio Mané y Luis Díaz, quien se ha ganado un lugar en el cuadro titular desde su llegada a inicios de este año.

Jordan Henderson tuvo un buen papel en el choque jugado en Inglaterra y estará nuevamente desde el inicio. El capitán del Liverpool se compenetró bien con Thiago Alcántara, quien nuevamente arrancará. El mediocampista tapón quien les cubrirá las espaldas a estos dos será Fabinho.

Villarreal, por su parte, deberá meter dos goles para igualar la serie y no dejar que los ingleses anoten; y tres en total si quieren lograr la remontada. Sin embargo, como pasó en Liverpool, Alberto Moreno y Yeremy Pino no podrán estar por lesión. Es muy probable que Arnaut Danjuma tampoco juegue porque no ha entrenado.

Francis Coquelin y Gerard Moreno volvieron a trabajar junto al resto de sus compañeros y el técnico Unai Emery podrá utilizarlos. El entrenador español no cambiará su esquema y jugará igual. Lo que sí cambiará será la dupla de delanteros; estarán Boulayé Dia y el exatacante del Espanyol.

Villarreal vs. Liverpool: posibles alineaciones