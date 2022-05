Alianza Lima vs. Carlos Stein: dónde y cómo ver el partido de Liga 1 vía internet gratis

Alianza Lima vs. Carlos Stein se juega este domingo 1 de mayo por la duodécima jornada de la Liga 1 del fútbol peruano. El encuentro será en el Estadio Alejandro Villanueva y está pactado para las 3.30 p. m. (hora peruana). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Gol Perú.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias, los goles y todos los partidos de hoy. Revisa aquí todos los detalles del compromiso.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Carlos Stein?

En todo el territorio peruano, el cotejo Alianza Lima vs. Carlos Stein se disputará a partir de las 3.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Aldair Rodríguez anotó su segundo gol desde su regreso a Alianza Lima. Foto: difusión

¿Qué canal transmite el partido Alianza Lima vs. Carlos Stein?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Carlos Stein será trasmitido por televisión vía Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de la Primera División del Perú.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Carlos Stein EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Alianza Lima vs. Carlos Stein por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Carlos Stein en Tarjeta Roja?

Mira Tarjeta Roja GRATIS ONLINE siguiendo estos sencillos pasos:

Accede a la página web: www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca Alianza Lima vs. Carlos Stein

Dale clic y cierra la publicidad

Finalmente, disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet gratis?

Para ver gratis en internet por Tarjeta Roja, debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Asimismo, recuerda que para evitar los cortes de transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineación posible de Alianza Lima vs. Carlos Stein

Alianza Lima: Campos; Rojas, Vílchez, Portales, Lagos; Concha, Ballón, Lavandeira, Benítez; Benavente y Barcos.

Carlos Stein: Goyoneche; López, Mendoza, Mena, Mesones; Vargas, Atoche, Takeuchi Bambaren, Freitas, Palacios; y Leyes.

