Carlos Zambrano: Me dolió más no jugar contra Alemania que no ir al Mundial

Durante algún tiempo, Carlos Zambrano estuvo alejado de la selección peruana. Sin embargo, en el 2019, el ‘León’ fue tomado en cuenta nuevamente por Ricardo Gareca. El defensor nacional brindó una entrevista para Willax Televisión, en la que reveló los detalles de cómo se dio su retorno a la Bicolor.

“ Fue justo en un partido de Perú con Alemania, un amistoso. Eso me dolió más que no ir a un mundial, no jugar ese partido contra Alemania . Lamentablemente perdimos, pero llegó el momento que fui a ver a mis compañeros y conversé con el ‘profe’ Gareca, y le mostré que yo quería regresar. Como me dolió ese partido contra Alemania, dije: ‘Quiero regresar’”, declaró.

“Él (Ricardo Gareca) me dijo: ‘Las puertas siempre van a estar abiertas para ti, depende de ti’”, agregó el central nacional de 32 años.

Además, el futbolista de Boca Juniors confesó que hubo una época en la que no estaba cómodo en la Blanquirroja. “Llegó un momento en el que yo no me sentía cómodo, no quería ir, no me sentía parte del grupo. A la gente sinceramente no le importa, solo le importa que ganes. Por más que uno hable y diga lo que diga, la gente no lo va a entender”, comentó.