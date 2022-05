La Liga: el Real campeón

Por Mariano López V.

Del Real Madrid de Carlo Ancelotti se habló demasiado durante toda la temporada. Que no tenía una idea de juego establecida, que tácticamente era un equipo pobre, que lo ayudaba el VAR, que no le daba para competir en Champions League y que se caería en el tramo final de La Liga. Que los goles de Karim Benzema y las salvadas de Thibaut Courtois maquillaban su rendimiento, que la mejor época de Toni Kroos y Luka Modric había quedado en el pasado y que Vinicius Jr. era un jugador sobrevalorado, de ‘chispazos’.

Se dijo de todo. ‘Carletto’ nunca se victimizó. Su discurso —uno orientado más hacia la motivación que hacia el análisis estricto de los partidos— siempre fue el mismo. Triunfo o derrota, el estratega italiano fue consecuente. Y eso, que hubo derrotas importantes, capaces de desestabilizar hasta el barco más firme. ¿El mejor ejemplo? El 4-0 sufrido a manos del Barcelona en su casa, el estadio Santiago Bernabéu, hace solo dos meses. “El planteamiento no ha sido bueno. A veces aciertas, a veces fallas. He fallado en este partido. No hago drama, es una derrota que no nos hunde”, dijo el DT tras la goleada.

Ayer, ese mismo escenario vio al Real Madrid golear (4-0 también) al Espanyol y coronarse campeón del fútbol español, con cuatro jornadas de anticipación y 18 puntos de ventaja, al menos momentáneamente, sobre los dirigidos por Xavi Hernández. Su título local número 35 convierte al cuadro merengue en el equipo con más campeonatos nacionales en la historia de las cinco grandes ligas europeas (La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A y Premier League), superando los 34 que posee la Juventus.

En sí, el triunfo consagratorio tuvo a cuatro protagonistas: al rendidor Rodrygo, al eficaz Marco Asensio y al brillante, siempre brillante, Karim Benzema. El brasileño abrió el camino de la victoria con los dos primeros goles del partido (33′ y 43′), Asensio puso el tercero con su décimo tanto de la temporada liguera (55′) y ‘Benz’, quien no fue titular, coronó la exhibición a poco del final (81′). La obra maestra del francés —321 anotaciones en 601 encuentros como madridista, sin mencionar los 21 títulos colectivos ganados— es digna de una estatua fuera del Bernabéu.

La celebración se trasladó a la tradicional plaza de Cibeles, lugar donde se congregan los aficionados del Real cada vez que gritan campeones. Ahí, los jugadores y cuerpo técnico gozaron del calor de su gente, que sueña con vivir otra jornada histórica de Champions League el próximo miércoles, cuando reciban al Manchester City.

La palabra

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

“Es un día feliz para todos los madridistas. Es una liga merecida, trabajada, con un gran entrenador como es Ancelotti, que conoce el club y lo que representa. Esto nos da vida para el miércoles (contra Manchester City)”.