FC Barcelona vs. Mallorca EN VIVO Y EN DIRECTO, este domingo 1 de mayo, desde las 2.00 p. m. (hora de Perú), por la fecha 34 de LaLiga Santander. El duelo tendrá lugar en el Camp Nou y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus, vía streaming. También podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy, a través de La República Deportes. Aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el relato del minuto a minuto y la recopilación de todos los goles y jugadas destacadas.

FC Barcelona vs. Mallorca: ficha del partido

Partido FC Barcelona vs. Mallorca Fecha Domingo 1 de mayo Hora 2.00 p. m. (hora de Perú) Canal ESPN y Star Plus Lugar Camp Nou

FC Barcelona vs. Mallorca: previa del partido

Sumido en un mar de dudas, tras encadenar por primera vez en su historia tres derrotas consecutivas en el Camp Nou, el Barcelona volverá este domingo a su feudo maldito en las últimas dos semanas para medirse al Mallorca, que lucha por evitar el descenso en un duelo que significará el regreso de Ansu Fati.

En el seno del club azulgrana, califican los próximos cinco partidos contra el Mallorca, el Betis, el Celta, el Getafe y el Villareal de finales. La primera de ellas será contra otro rival que, como el Cádiz y el Rayo Vallecano, pugna por asegurarse la permanencia.

Xavi Hernández espera otro encuentro duro en el que su equipo intentará que no se repitan las lagunas defensivas en los últimos tres pinchazos. Pero, por encima de todo, el Barça necesita recuperar su mejor versión en la sala de máquinas.

La ausencia de Pedri, por lesión, y el mal momento por el que pasa un discutido Frenkie de Jong han dejado sin luz la medular azulgrana.

Lejos queda el fútbol total mostrado hace más de un mes en el Santiago Bernabéu (0-4). Desde entonces, el Barça ha padecido una involución en su fútbol, pero ahora necesita ganar.

Por su parte, el Mallorca se someterá a un ejercicio de supervivencia en el Camp Nou, un estadio donde no gana desde 2008 y en el que ha encajado 15 goles, cinco en cada uno de los últimas tres últimos partidos (5-0, 5-0 y 5-2) disputados en el feudo azulgrana.

El equipo del mexicano Javier Aguirre afronta en la Ciudad Condal una de las cinco “finales” que tiene por delante en la lucha por la permanencia. Las otras serán ante el Granada y Rayo, en casa; Sevilla y Osasuna, a domicilio.

Con la información de EFE.

FC Barcelona venció 1-0 al Mallorca por la Liga Santander. Foto: FC Barcelona.

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Mallorca?

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Mallorca?

El partido Barcelona vs. Mallorca será transmitido EN VIVO a través de la señal de ESPN (en TV) y Star Plus (por internet) para toda Sudamérica. Asimismo, en territorio español, podrás seguir el encuentro mediante Movistar LaLiga y Movistar+.

¿Cómo ver Barcelona vs. Mallorca por ESPN 2 en Sudamérica?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Barcelona vs. Mallorca?

Para acceder a Star Plus y ver el Barcelona vs. Mallorca, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a Starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Mallorca ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido FC Barcelona vs. Mallorca por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos.

En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

FC Barcelona vs. Mallorca: últimos partidos

FC Barcelona vs. Mallorca: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen, Eric García, Piqué, Araújo, Alba; Busquets, De Jong, Ferrán Torres, Dembelé, Gavi y Aubameyang.

Ter Stegen, Eric García, Piqué, Araújo, Alba; Busquets, De Jong, Ferrán Torres, Dembelé, Gavi y Aubameyang. Mallorca: Reina, Maffeo, Valjent, Russo, Costa, Baba, Ruiz de Galarreta, Kang-in, Dani Rodríguez, Kubo y Ángel.

FC Barcelona vs. Mallorca: cuota del partido

Según el portal 1XBET, el favorito para este partido es el FC Barcelona, con una cuota de 1,30; el empate paga 5,75; y la victoria del Mallorca paga 9,00.

¿Dónde juegan FC Barcelona vs. Mallorca?

El lugar donde se disputará el Barcelona vs. Mallorca, por la fecha 34 de LaLiga Santander, es el Camp Nou, ubicado en la ciudad de Barcelona (España). Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 99.000 espectadores.

Tabla de posiciones de LaLiga Santander