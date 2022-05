[EN VIVO] Alianza Lima vs. Carlos Stein: ¿cómo ver el partido por la Liga 1 Betsson 2022?

Alianza Lima vs Carlos Stein se enfrentan EN VIVO este domingo 1 de mayo a las 3.30 p. m. (hora peruana) por la jornada 12 de la Liga 1 Betsson 2022. Este duelo se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por la señal de Gol Perú. Además, puedes seguir todas las incidencias del partido a través de la web de La República Deportes.

El cuadro blanquiazul viene de vencer 2-1 a la Academia Deportiva Cantolao y se ubica en el décimo puesto con 14 puntos. Por su parte, los de Lambayeque ganaron 2-0 a UTC en la fecha anterior y ocupan la casilla 16 con ocho unidades.

Alianza Lima vs. Carlos Stein: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Carlos Stein ¿Cuándo juegan? Domingo 1 de mayo ¿A qué hora juegan? 3.30 p. m. ¿Qué canal transmite? Gol Perú ¿Dónde juegan? Estadio Alejandro Villanueva

Alianza Lima vs. Carlos Stein: posibles alineaciones

Alianza Lima: Ángelo Campos; Renato Rojas, Jefferson Portales, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha; Edgar Benítez, Pablo Lavandeira, Cristian Benavente; Hernán Barcos.

Ángelo Campos; Renato Rojas, Jefferson Portales, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha; Edgar Benítez, Pablo Lavandeira, Cristian Benavente; Hernán Barcos. Carlos Stein: Juan Goyoneche; Andres López, Jean Pierre Mendoza, Jhonny Mena, Felipe Mesones; Josimar Vargas, Josimar Atoche, Oshiro Takeuchi, Maximiliano Freitas, Brandon Palacios y Gabriel Leyes.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Carlos Stein?

Perú: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Florida): 3.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿Qué canal transmitirá el Alianza Lima vs. Carlos Stein?

La señal encargada de televisar el Alianza Lima vs. Carlos Stein EN VIVO será Gol Perú, canal 14 y 714 de la cadena de cable de Movistar y que tiene los derechos de transmisión de gran parte de los cotejos de la Liga 1 2022.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Carlos Stein por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Alianza Lima vs. Carlos Stein por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. Carlos Stein?

El duelo Alianza Lima vs. Carlos Stein se disputará en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, ubicado en el distrito de La Victoria, Lima.