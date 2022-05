¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs. Ayacucho FC EN VIVO por la Liga 1 2022?

Alianza Atlético vs. Ayacucho FC EN VIVO se miden en el estadio Melanio Coloma, desde las 11.00 a. m., por la fecha 12 del Torneo Apertura en la Liga 1 2022. El duelo se podrá ver vía Gol Perú; pero en La República Deportes podrás seguir el minuto a minuto, los onces titulares de ambos equipos y el marcador actualizado, a través de la cobertura ONLINE.

Alianza Atlético vs. Ayacucho FC: ficha del partido

Partido Alianza Atlético vs. Ayacucho FC ¿Cuándo juegan? Domingo 1 de mayo ¿A qué hora? 11.00 a. m. ¿Dónde? Estadio Melanio Coloma ¿En qué canal? Gol Perú

Alianza Atlético de Sullana, uno de los equipos más regulares en lo que va de la Liga 1 2022, quiere seguir peleando arriba en la tabla de posiciones. Para ello, buscará una victoria cuando reciba al Ayacucho FC, club que deambula peligrosamente cerca de la parte baja de la clasificación.

El elenco churre suma 22 unidades: gracias al reciente triunfo 2-1 en su visita al ADT, en la jornada previa. En cambio, los zorros apenas totalizan 10 puntos y ya llevan tres derrotas al hilo, la última como local frente al Atlético Grau.

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs. Ayacucho FC?

En todo el territorio peruano, el Alianza Atlético vs. Ayacucho FC se podrá seguir a partir de las 11.00 a. m.

¿Qué canal transmite Alianza Atlético vs. Ayacucho FC?

El cotejo Alianza Atlético vs. Ayacucho FC será emitido por televisión desde la señal de Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de la mayoría de compromisos de la Liga 1 2022.

¿Dónde ver Alianza Atlético vs. Ayacucho FC por internet?

Si no quieres perderte la transmisión del Alianza Atlético vs. Ayacucho FC por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte mediante la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Alianza Atlético vs. Ayacucho FC

Ayacucho FC 0-1 Alianza Atlético | 21.09.21

Ayacucho FC 0-0 Alianza Atlético | 16.06.21

Alianza Atlético 0-1 Ayacucho FC | 15.04.21

Alianza Atlético 0-2 Ayacucho FC | 19.11.17

Ayacucho FC 1-0 Alianza Atlético | 26.07.17.

¿Dónde juegan Alianza Atlético vs. Ayacucho FC?

El escenario que acogerá este compromiso será el estadio Melanio Coloma, recinto deportivo ubicado en la provincia de Sullana, Piura.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2022

Así marcha la tabla de posiciones del torneo en la previa de este Alianza Atlético vs. Ayacucho FC.