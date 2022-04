¿A qué hora pelean Marlon Chito Vera vs. Rob Font por el UFC Vegas 53?

HOY Marlon Chito Vera vs. Rob Font EN VIVO ONLINE protagonizarán la pelea estelar del UFC Vegas 53. El encuentro del ecuatoriano empezará desde las 8.00 p. m. (hora peruana) en el UFC Apex de las Vegas. La transmisión de los combates estará a cargo de ESPN y Fox Sports 2 para toda Latinomaérica. Recuerda que también podrás seguir todas las incidencias en la web de La República Deportes y la aplicación Star Plus .

Chito Vera y Rob Font pelearán por el título peso gallo a cinco asaltos. El ecuatoriano viene de noquear al excampeón Frankie Edgar y reporta un registro de 18 victorias, siete derrotas y un empate; mientras que el estadounidense tiene 19 triunfos y cinco derrotas.

¿A qué hora es el Marlon Chito Vera vs. Rob Font?

El UFC Vegas 53 comenzará desde las 3.00 p. m. (hora peruana) con las peleas preliminares, mientras que las estelares serán alrededor de las 6.00 p. m. (hora peruana). El evento principal entre Marlon Chito Vera vs. Rob Font será alrededor de las 8.00 p. m. (hora peruana).

En la previa de esta importante pelea, Marlon Chito Vera prometió estar a la altura. En diálogo con la agencia EFE, el ecuatoriano se mostró emocionado por protagonizar su primera pelea estelar.

“Es una sensación increíble, es algo épico para mí, para mi país. Obviamente quiero enorgullecer a mi familia y darle a la gente una alegría grande en Ecuador este sábado. Se siente bien ser ‘main event’, el trabajo siempre da sus frutos y creo que lo estamos viviendo ahora”, expresó.

Sobre su rival de turno, señaló que Rob Font es un “tipo talentoso, un muy buen boxeador, agresivo”, pero que, pese a todas sus características, él tiene un “un corazón más grande, más ganas”. “Siento que estoy en mi momento y la única forma es probarlo este fin de semana”, aseguró.

¿En qué canal ver Marlon Chito Vera vs. Rob Font?

La transmisión del UFC Vegas 53 estará a cargo de los canales ESPN y Fox Sports 2 para Latinoamérica. Cabe resaltar que estos dos pasarán solo las peleas preliminares, mientras que las estelares serán vistas por la plataforma de streaming Star Plus.

¿Cómo ver Marlon Chito Vera vs. Rob Font en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Marlon Chito Vera vs. Rob Font, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Marlon Chito Vera vs. Rob Font ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir el UFC Vegas 53 y la pelea estelar entre Marlon Chito Vera vs. Rob Font ONLINE GRATIS deberás conectarte a la web de La República Deportes, donde encontrarás todas las incidencias de esta contienda.

Cartelera UFC Vegas 53

Preliminares

Da Silva (Brasil) vs. Francisco Figueiredo (Brasil)

Gabe Green (EE. UU.) vs. Yohan Lainesse (Canadá)

Natan Levy (Israel) vs. Mike Breeden (EE. UU.)

Gina Mazany (EE. UU.) vs. Shanna Young (EE. UU.)

Tatsuro Taira (Japón) vs. Carlos Candelario (EE. UU.).

Estelares

Rob Font (Puerto Rico/EE. UU.) vs. Marlon Vera (Ecuador)

Andrei Arlovski (Bielorrusia/EE. UU.) vs. Jake Collier (EE. UU.)

Andre Fili (EE. UU.) vs. Joanderson Brito (Brasil)

Jared Gordon (EE. UU.) vs. Grant Dawson (EE. UU.)

Darren Elkins (EE. UU.) vs. Tristan Conelly (Canadá)

Krzysztof Jotko (Polonia) vs. Gerald Meerschaert (EE. UU.).