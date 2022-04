Real Madrid vs. Espanyol: cómo ver EN VIVO el partido por LaLiga Santander

Real Madrid vs. Espanyol se juega este sábado 30 de abril por la trigésima cuarta jornada de LaLiga Santander. El encuentro será en el Estadio Santiago Bernabéu y está pactado para las 9.15 a. m. (hora peruana) y 4.15 p. m. (hora española). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de DirecTV Sports.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias, los goles y todos los partidos de hoy. Revisa acá todos los detalles del compromiso.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Espanyol?

En todo el territorio peruano, el cotejo Real Madrid vs. Espanyol se disputará a partir de las 9.15 a. m.

México: 8.15 a. m.

Perú: 9.15 a. m.

Colombia: 9.15 a. m.

Ecuador: 9.15 a. m.

Bolivia: 10.15 a. m.

Venezuela: 10.15 a. m.

Chile: 10.15 a. m.

Paraguay: 10.15 a. m.

Argentina: 11.15 a. m.

Uruguay: 11.15 a. m.

Brasil: 11.15 a. m.

España: 4.15 p. m.

PUEDES VER: El peruano que fue obsesión del Barcelona y les ganó el Trofeo Pichichi a Puskás y Di Stéfano

¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Espanyol?

Estas son las señales en las que podrás disfrutar el Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO:

México: Blue To Go Video Everywhere

Perú: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Brasil: ESPN

España: Movistar LaLiga 1.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Espanyol por internet, puedes sintonizar la señal de DirecTV Go, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Casemiro podría ser titular en el duelo ante el Espanyol. Foto: AFP

¿Cómo ver Real Madrid vs. Espanyol en Roja Directa?

Sigue estos pasos para poder seguir este compromiso por Roja Directa:

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Liverpool vs. Villarreal

Da clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Alineación posible de Real Madrid vs. Espanyol

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Vallejo, Casemiro o Mario Gila, Marcelo; Camavinga, Ceballos, Fede Valverde o Isco; Marco Asensio, Vinícius y Mariano.

Espanyol: Diego López; Vidal, Calero, Cabrera, Didac Vila; Morlanes, Herrera; Vilhena, Darder, Puado y Raúl de Tomás.

Tabla de posiciones LaLiga Santander 2021-2022