Zlatan Ibrahimović se ha caracterizado por ser un jugador con alto ego. El experimentado delantero de 40 años de edad, que lamentablemente acaba de perder a su agente Mino Raiola, ha pasado por diferentes clubes donde ha dejado su marca. Uno de ellos fue nada menos que el Paris Saint-Germain, club al cual llegó en la temporada 2012-2013 con la consigna de posicionar al elenco francés en la élite europea.

El jugador de la selección de Suecia en su expedición en Francia compartió equipo con Edinson Cavani, a quien dice que odió. Según Michael Ciani, su excolega en Los Angeles Galaxy, ha asegurado que Zlatan detestó al artillero uruguayo.

La confesión de Ibrahimović a Ciani sobre Cavani

“Si estás cerca de Cavani, a Ibra no le gusta. O estás con él o en contra de él. Me dijo que todo estaba bien con Laurent Blanc en PSG. La única persona con la que no se llevaba bien era Cavani” , explicó el exjugador francés que terminó su carrera en el club estadounidense en diálogo con RCM Sport, informó el diario Mundo Deportivo.

“Me dijo que solo odió a tres o cuatro futbolistas en su carrera y uno de ellos era Cavani” , precisó Ciani.

Zlatan Ibrahimovic no pudo conseguir con el PSG la Champions League. Foto: AFP

Ibrahimović en la actualidad

Zlatan es actual futbolista del AC Milan, donde está cerca de ganar la Serie A. El cuadro rossoneri marcha en primer lugar con 74 unidades —dos más que su inmediato perseguidor Inter Milan— a falta de cuatro jornadas para el cierre de la liga italiana.

En caso de ganar el Scudetto, rompería una sequía sin este título para el Milan en 11 años, ya que en la temporada 2010-2011 se obtuvo el último campeonato para el elenco que dirige Stefano Pioli.