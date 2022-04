[GolPerú EN VIVO] Melgar vs. Cienciano: ¿a qué hora ver el clásico del sur por la Liga 1?

MIRA AQUÍ EN VIVO FBC Melgar vs Cienciano | Ambos equipos se medirán por la fecha 12 de la Liga 1 2022 HOY sábado 30 de abril. El duelo iniciará a las 3.30 p. m. y contará con la transmisión de GolPerú. Además ,podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Melgar vs. Cienciano: pronóstico

Melgar llega a este choque motivado luego de ganar 3-1 a Racing Club de Argentina en la Copa Sudamericana. Su buen presente en torneo internacional hará que el técnico Néstor Lorenzo haga algunos cambios en el equipo titular pensando en el encuentro del martes ante River Plate de Uruguay. Sin embargo, el cuadro dominó sabe que este enfrentamiento será importante no solo en sus aspiraciones en la Liga 1, sino también porque se trata de su clásico rival.

Por su parte, Cienciano viene dolido luego de caer de local ante Sporting Cristal. El cuadro imperial venía de una racha de cuatro compromisos consecutivos ganados, lo cual lo ubicaba en la cima del torneo local; sin embargo, la derrota ante los rimenses, lo ubican en la cuarta casilla con 21, mientras su rival tiene 19 unidades.

Melgar vs. Cienciano: ficha del partido

Partido Melgar vs. Cienciano ¿Cuándo juegan? Sábado 30 de abril ¿A qué hora? 3.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Monumental de la UNSA ¿En qué canal? GolPerú

¿A que hora ver Melgar vs. Cienciano EN VIVO?

El famoso clásico del sur Melgar vs. Cienciano por la Liga 1 2022 iniciará desde las 3.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Monumental de la UNSA.

¿En qué canal ver Melgar vs. Cienciano EN VIVO?

El encuentro FBC Melgar vs. Cienciano será transmitido por la señal de Gol Perú, canal 14 y 714 de la cadena de cable de Movistar. Además, puedes ver el cotejo a través de la plataforma de streaming de Movistar Play.

¿Qué canal es Gol Perú?

Para ver el duelo FBC Melgar vs. Cienciano, puedes sintonizar los siguientes canales de Movistar TV a fin de encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Melgar vs. Cienciano ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de Melgar vs. Cienciano por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.