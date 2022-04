River Plate vs. Sarmiento: ¿cómo ver el partido del fútbol argentino vía Fútbol Libre?

River Plate vs. Sarmiento se juega este sábado 30 de abril por la decima tercera jornada de la Copa de la Liga Profesional 2022. El encuentro será en el estadio Eva Perón y está pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Fox Sports Premium en suelo argentino.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias, los goles y todos los partidos de hoy. Revisa acá todos los detalles del compromiso.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Sarmiento?

En todo el territorio peruano, el cotejo River Plate vs. Sarmiento se disputará a partir de las 7.30 p. m..

México: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

River Plate pudo vencer fuera de casa a Colo Colo de Gabriel Costa en la Copa Libertadores 2022. Foto: AFP

¿Qué canal transmite el partido River Plate vs. Sarmiento?

Estas son las señales en las que podrás disfrutar el River Plate vs. Sarmiento Central EN VIVO:

México: Star+

Perú: Star Plus

Chile: ESPN Chile

Argentina: Fox Sports Premium

Brasil: Star+

¿Dónde ver River Plate vs. Sarmiento EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. Sarmiento por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver River Plate vs. Sarmiento en Fútbol libre?

Mira Fútbol Libre GRATIS ONLINE siguiendo estos pasos:

Ingresa a futbollibre.online

Busca River Plate vs. Sarmiento en el listado de compromisos

Finalmente, da clic sobre uno de los enlaces que se muestran en pantalla.

¿Cómo ver Fútbol libre por internet gratis?

En tu navegador web escribe la siguiente dirección: futbollibre.online, una vez dentro de la plataforma podrás visualizar todos los partidos del día, busca el que desees y elige uno de los links que se mostrarán en pantalla.

Alineación posible de River Plate vs. Sarmiento