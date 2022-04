→[ESPN, En Vivo] FC Barcelona vs. Mallorca: ¿cómo VER EN DIRECTO el partido por LaLiga?

VER AQUÍ FC Barcelona vs. Mallorca EN VIVO Y EN DIRECTO este domingo 1 de mayo, desde las 2.00 p. m. (hora de Perú) por la fecha 34 de LaLiga Santander. El duelo tendrá lugar en el Camp Nou y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus vía streaming. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes. Aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el relato del minuto a minuto y la recopilación de todos los goles y jugadas destacadas.

FC Barcelona vs. Mallorca: ficha del partido

Partido - LaLiga FC Barcelona vs. Mallorca ¿Cuándo juegan? Domingo 01 de mayo ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Camp Nou ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

FC Barcelona vs. Mallorca: la previa

Con un Real Madrid inalcanzable y campeón, FC Barcelona solo tiene como objetivo lograr su boleto para la próxima Champions League. El conjunto blaugrana compite palmo a palmo con el Sevilla y el Atlético de Madrid, y tiene la obligación de ganar para afianzarse en la segunda posición.

Los dirigidos por Xavi Hernández buscarán romper una racha de tres partidos consecutivos sin puntuar en su casa. En su última presentación cayeron 1-0 ante el Rayo Vallecano y marchan en la tercera casilla del torneo con 63 unidades.

Por su parte, la escuadra visitante se encuentra comprometida con la parte baja de la tabla. Los comandados por Javier Aguirre vienen de vencer al Deportivo Alavés y necesitan un triunfo en territorio catalán para alejarse de la zona de descenso. Por ahora se encuentran en el puesto 16 con 32 puntos.

FC Barcelona vs. Mallorca: tabla de posiciones LaLiga

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Mallorca?

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Mallorca?

El partido Barcelona vs. Mallorca será transmitido EN VIVO a través de la señal de ESPN en TV y Star Plus por internet para toda Sudamérica; asimismo, en territorio español podrás seguir el encuentro mediante Movistar LaLiga y Movistar+.

¿Cómo ver Barcelona vs. Mallorca por ESPN 2 en Sudamérica?

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Barcelona vs. Mallorca?

Para acceder a Star Plus y ver el Barcelona vs. Mallorca, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Mallorca ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido FC Barcelona vs. Mallorca por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

FC Barcelona vs. Mallorca: alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen, Eric García, Piqué, Araújo, Alba; Busquets, De Jong, Ferrán Torres, Dembelé, Gavi y Aubameyang.

Mallorca: Reina, Maffeo, Valjent, Russo, Costa, Baba, Ruiz de Galarreta, Kang-in, Dani Rodríguez, Kubo y Ángel.

¿Dónde se jugará el partido de FC Barcelona vs. Mallorca?

El lugar donde se disputará el Barcelona vs. Mallorca por la fecha 34 de LaLiga Santander es el Camp Nou, ubicado en la ciudad de Barcelona, España. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 99.000 espectadores.

FC Barcelona vs. Mallorca: últimos enfrentamientos