[EN VIVO] Wolfsburgo vs. Barcelona femenino: ¿cuándo y en qué canal ver partido por Champions?

Wolfsburgo vs. Barcelona femenino EN VIVO se juega este sábado 30 de abril por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League femenina. El encuentro está programado para las 11.00 a. m. en hora peruana y será transmitido por DAZN. La República Deportes tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias, alineaciones, goles y resumen del duelo.

Wolfsburgo vs. Barcelona: ficha del partido

Partido Wolfsburgo vs. Barcelona Fecha Sábado 30 de abril Hora 11.00 a. m. en hora peruana Canal DAZN Lugar Volkswagen-Arena

¿A qué hora juegan Wolfsburgo vs. Barcelona por la Champions League Femenina?

El encuentro entre Wolfsburgo vs. Barcelona se jugará este sábado 30 de abril a las 11.00 a. m. por la semifinal de vuelta de la Champions League Femenina. Revisa aquí los horarios según tu región.

Perú: 11.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Estados Unidos: 11.00 a. m. (ET) / 8.00 a. m. (PT)

México: 11.00 a. m.

Costa Rica: 10.00 a. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

España: 5.00 p. m.

Italia: 5.00 p. m.

Francia: 5.00 p. m.

Alemania: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Wolfsburgo vs. Barcelona EN VIVO ONLINE GRATIS?

Wolfsburgo vs. Barcelona en Perú: YouTube

Wolfsburgo vs. Barcelona en España: DAZN

Wolfsburgo vs. Barcelona en Alemania DAZN

Wolfsburgo vs. Barcelona en Argentina: YouTube

Wolfsburgo vs. Barcelona en Bolivia: YouTube

Wolfsburgo vs. Barcelona en Brasil: YouTube

Wolfsburgo vs. Barcelona en Chile: YouTube

Wolfsburgo vs. Barcelona en Colombia: YouTube

Wolfsburgo vs. Barcelona en Ecuador: YouTube

Wolfsburgo vs. Barcelona en Paraguay: YouTube

Wolfsburgo vs. Barcelona en México: YouTube

Wolfsburgo vs. Barcelona en Uruguay: YouTube

Wolfsburgo vs. Barcelona en Venezuela: YouTube

Wolfsburgo vs. Barcelona en Estados Unidos: YouTube.

¿Cómo ver Wolfsburgo vs. Barcelona ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Wolfsburgo vs. Barcelona por internet, puedes sintonizar el canal de YouTube de DAZN, servicio gratuito por internet en el que podrás acceder a todos los partidos de la Champions League Femenina. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Wolfsburgo vs. Barcelona: alineaciones probables

Wolfsburg : Schult; Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch; Popp, Lattwein; Huth, Roord, Jónsdóttir; y Wassmuth.

: Schult; Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch; Popp, Lattwein; Huth, Roord, Jónsdóttir; y Wassmuth. FC Barcelona: Paños; Marta Torrejón, Paredes, Mapi León, Rolfö; Bonmatí, Guijarro, Alexia; Graham Hansen, Hermoso y Pina.

¿Dónde se jugará el partido de Wolfsburgo vs. Barcelona?

El lugar donde se disputará el Wolfsburgo vs. Barcelona por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League Femenina es el Volkswagen-Arena, ubicado en la ciudad de Wolfsburgo, en el estado de Baja Sajonia, Alemania. Construido en 2002, cuenta con una capacidad para 30.100 espectadores.