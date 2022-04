✓Boca Juniors vs. Barracas Central: ¿cómo ver el partido por la Copa de la Liga Profesional?

Ver Boca Juniors vs. Barracas Central EN VIVO y DIRECTO este sábado 30 de abril por la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional Argentina. El duelo comenzará a las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora argentina) y se disputará en el estadio La Bombonera, de la ciudad de Buenos Aires.

Boca Juniors vs. Barracas Central: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Barracas Central ¿Cuándo juegan? HOY, 30 de abril ¿A qué hora? 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? La Bombonera (Buenos Aires) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Boca Juniors vs. Barracas Central: hora

Argentina: 7.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Boca Juniors vs. Barracas Central: canales

Para ver Boca Juniors vs. Barracas Central, deberás sintonizar la señal de ESPN, mientras que de manera ONLINE tendrás que contar con el servicio de Star Plus.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Barracas Central?

Para acceder a Star Plus y ver el Boca Juniors vs. Barracas Central, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Boca Juniors vs. Barracas Central: ¿cómo llegan ambos equipos?

El xeneize no llega de la mejor manera a este encuentro: cayeron 2-0 ante Corinthians por la Copa Libertadores y su nivel mostrado deja mucho que desear. Por la Copa de la Liga Profesional, son segundos del Grupo B, con 21 puntos. Sin embargo, cuentan con pocas chances de quedarse con el primer lugar de la tabla, puesto a que el líder, Estudiantes La Plata, tiene 28.

Por otro lado, los dirigidos por Alfredo Berti urgen de un triunfo si desean acceder a la siguiente ronda del torneo, debido a que son sextos, con 16 unidades, y están a cuatro de la zona de clasificación (Aldosivi con 20 tantos).

Boca Juniors vs. Barracas Central: estadio

Boca Juniors vs. Barracas Central tendrá lugar en el estadio La Bombonera de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.