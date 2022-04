Llegaron como ‘grandes jales’, no han dado la talla y algunos ni salen en lista en Alianza Lima

Llegaron para reforzar al campeón del fútbol peruano, pero no han dado la talla, algunos han sido señalados por sus constantes errores en Alianza Lima e incluso existen otros que ni siquiera aparecen en lista de convocados. Pero no todo es malo, pues uno que otro se salva y sus actuaciones han sido reconocidas por los hinchas blanquiazules.

Actualmente, el equipo se encuentra en la décima posición de la Liga 1 con 14 puntos. De nueve partidos jugados, ganaron en cuatro ocasiones, empataron dos y perdieron otros tres; mientras que, en la Copa Libertadores, están en debe, marchan en la última casilla del Grupo F con 0 puntos tras tres caídas consecutivas ante River Plate, Colo Colo y Fortaleza.

A continuación, podrás ver la lista de refuerzos que llegaron a Alianza Lima.

Jonathan Medina

El arquero de 29 años fue la gran sorpresa para todos los hinchas blanquiazules, quienes pensaban que a Ángelo Campos le bastaba competir el puesto con los jóvenes del club. Sin embargo, la dirigencia íntima decidió fichar al exjugador de Sport Boys para darle pelea al ‘Mono’, pero parece que no le ha llenado los ojos a Carlos Bustos, pues pasó de ser el segundo al cuarto arquero por detrás de los menores.

Jonathan Medina es el cuarto árquero del club blanquiazul. Foto: Alianza Lima

Christian Ramos

Este es un caso particular, pues la ‘Sombra’ ha sabido ganarse un nombre en la selección peruana e incluso disputó el Mundial Rusia 2018 bajo el mando de Ricardo Gareca, quien lo tiene en bastante consideración. Pero sus actuaciones con el equipo de La Victoria dejan mucho que desear.

El zaguero ha disputado nueve de 12 encuentros con los blanquiazules y, según SofaScore, sus presentaciones no pasan los siete puntos . Además, es señalado como gran responsable en varios errores de la defensa blanquiazul. Tanto así que los hinchas piden que vuelva Jefferson Portales al equipo titular en lugar de la ‘Sombra’.

Christian Ramos llegó al cuadro blanquiazul tras su paso por César Vallejo. Foto: Luis Jiménez

Darlin Leiton

Llegó como una gran promesa, pero parece que su futuro está lejos de La Victoria. En Alianza Lima vieron con buenos ojos pactar un acuerdo con Independiente del Valle para darle minutos al joven de 20 años, pero sucedió todo lo contrario. El ecuatoriano no solo no arranca, sino que para más en la banca de suplentes o no sale en lista de convocados.

Ha jugado tres de los nueve partidos por el torneo local, acumuló solo 73 minutos en cancha y no ha debutado en la Copa Libertadores . Todo parece indicar que el canterano del Independiente del Valle sería prestado para la segunda mitad del torneo.

Darlin Leiton llegó de Independiente del Valle. Foto: Alianza Lima

Cristian Benavente

La relación con el ‘Chaval’ es de amor odio. Primero amor porque ilusionó a los hinchas con un golazo de tiro libre en su presentación, pero odio porque su nivel ha bajado bastante en los últimos partidos y no ha sabido ser el ‘diferente’ que el equipo necesitaba.

El canterano del Real Madrid no ha participado en ninguna situación de gol ni mucho menos ha dado asistencias. Solo ha disputado nueve partidos y convirtió en una ocasión. Por ahora, Benavente está en debe.

Cristian Benavente solo ha anotado un gol en nueve participaciones. Foto: Luis Jiménez/GLR

Aldair Fuentes

Regresó al país tras un discreto paso en el Fuenlabrada de la Segunda División de España con el objetivo de ganarse un lugar en el equipo titular de Carlos Bustos, pero no ha sido capaz de hacerlo.

Ha disputado solo cuatro partidos, de los cuales inició acciones en uno ante Melgar. Además, en su regreso a Alianza Lima, fue cambiado minutos después de haber ingresado al campo de juego. En los últimos duelos ni siquiera ha aparecido en la lista de convocados y ante Fortaleza no vio acción.

Aldair Fuentes tiene 23 años de edad. Foto: composición/ captura Alianza Lima

Pablo Lavandeira

A diferencia de todos los mencionados, Pablo Lavandeira es el que mejor rendimiento tiene. Arrancó el año como suplente y opción de Jairo Concha, pero a base de esfuerzo y goles se metió en el equipo titular de Alianza Lima.

El uruguayo de 31 años ha jugado nueve partidos, cinco como titular, lleva un gol y tres asistencias entre Liga 1 y Copa Libertadores. Ahora, Lavandeira comparte mediocampo con Concha y el capitán Josepmir Ballón.