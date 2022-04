Sergio Peña analiza el panorama rumbo a Qatar 2022

Por: Mariano López V.

A menos de dos semanas del debut peruano en Rusia 2018, Sergio Peña, entonces jugador del Granada, tuvo que dejar, entre lágrimas, la concentración de la selección. El visto bueno para que Paolo Guerrero —su tío— juegue el Mundial obligó a que Ricardo Gareca tome una de las decisiones más complicadas de toda su carrera deportiva: dejar fuera a ‘Peñita’ para darle ingreso al máximo referente de la ‘Blanquirroja’. A su capitán y goleador. Al ‘Tigre’ no le quedó otra opción. Debía hacerlo.

Casi cuatro años después, y ya consolidado como titular en el medio campo de la selección, Sergio Peña se encuentra a un solo partido de jugar su primer Mundial. Durante este tiempo, tomó el camino correcto: trabajar sin rencor ni resentimientos, siempre con la esperanza de que su oportunidad, tarde o temprano, iba a llegar.

“Pienso mucho en poder jugar mi primer Mundial. Ya lo visualizaba desde las eliminatorias pasadas y, cuando estuve muy cerca, me tocó quedarme fuera. En el día a día creo que es lo que más quiero”, le confesó a ‘Fútbol como cancha’. “Estoy muy tranquilo, trabajando al 100% para llegar en buen nivel a la selección. Me ha tocado estar mucho tiempo en la selección y me siento parte de ella, pero al final el comando técnico toma las decisiones y hasta que no vea mi nombre en la lista no puedo decir que estoy convocado”, añadió el ‘8′.

La Bicolor jugará el repechaje este lunes 13 de junio. Foto: Selección peruana