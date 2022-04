Desde hace seis fechas, el delantero Gianluca Lapadula no es convocado por el técnico de Benevento, Fabio Caserta. Durante varios días, se especuló sobre su ausencia hasta que el mismo entrenador salió al frente y, en conferencia de prensa, indicó que el futbolista de la selección peruana “está fuera porque tiene un problema en el tobillo”.

Sin embargo, en las últimas horas, su compañero de la Bicolor, Sergio Peña, afirmó que el atacante peruano se encuentra “físicamente bien”, por lo que su ausencia en el equipo de la Serie B de Italia pasaría “por otro tema”.

“Tengo entendido que Lapadula no tiene ninguna lesión. El motivo por el que no está jugando seguramente pasa por otro tema”, declaró al programa “Fútbol como Cancha” de RPP.

Gianluca Lapadula juega en Benevento desde 2020. Foto: Difusión

“Sobre Gianluca Lapadula no es algo que me preocupe que no esté teniendo minutos porque él físicamente está bien. No tiene ninguna lesión”, agregó el futbolista del Malmo de Suecia.

Preocupación por André Carrillo

Por otra parte, Sergio Peña mostró preocupación por André Carrillo, quien viene recuperándose de una lesión en la rodilla. El exjugador de Alianza Lima indicó que se comunica con la ‘Culebra’.

“En el caso de André (Carrillo) sí es más preocupante, pero hablé con él y está recuperándose”, concluyó.

¿Cuándo jugará la selección peruana el repechaje?

La selección peruana disputará el repechaje para clasificar al Mundial Qatar 2022 el lunes 13 de junio a la 1 p. m. (hora peruana) en la ciudad de Doha. El rival saldrá entre el ganador del duelo Australia vs. Emiratos Árabes Unidos.