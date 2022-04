¡Ni el mejor se salva! Revelan el motivo por el que ‘echaron’ a Ronaldinho de un entrenamiento

Ronaldinho se ha convertido en sinónimo de alegría para el entorno deportivo. El habilidoso jugador brasileño deleitó al mundo con sus actuaciones; sin embargo, algunos pasajes de su trayectoria estuvieron marcados por curiosas anécdotas fuera del campo.

Ya en el final de su carrera, ‘Dinho’ decidió probar suerte en la Liga MX y vistió la camiseta del Querétaro. Más allá de su buen rendimiento con los Gallos Blancos, hubo un acontecimiento que involucró al exatacante del Barcelona y los integrantes del plantel llegaron a tomarlo como una cábala.

El brasileño marcó 8 goles durante su estadía en la Liga MX. Foto: AFP

“Trabajar con Ronaldinho fue toda una experiencia. Lo más difícil de entender era que ya no quería entrenar. Él era feliz jugando y por eso no iba a entrenar los lunes, algo que sus compañeros no entendían. Los lunes no iba porque Ronaldinho fue imagen de un par de empresas de Grupo Imagen y grabó temas de patrocinios”, manifestó Joaquín Beltrán, exdirectivo del club, en diálogo con el podcast “Desde la reda” de Mediotiempo.

Si bien al comienzo fue confuso no verlo, el plantel logró asimilar esa forma de trabajo. “Después se hizo costumbre que no llegaba a entrenar los lunes y los jugadores empezaron a entender esa dinámica. Cuando ‘Dinho’ se sintió cómodo y sus compañeros también fue cuando mejor estuvo en el futbol mexicano porque fue líder de asistencias en algún momento de la temporada, con goles importantes para clasificar a esa primera liguilla”, agregó.

En dicha campaña (Clausura del 2015), el conjunto azteca tuvo una racha de triunfos y se perfilaba como uno de los candidatos a ganar el título. Razón por la cual, cuando el otrora ‘10′ de Brasil se apareció de sopresa en un práctica, sus excompañeros decidieron ‘sacarlo’.

“Ronaldinho ya estaba tan contento en el grupo que hubo un lunes en el que se le ocurrió aparecer en el entrenamiento y sus compañeros le gritaban que se fuera, que qué hacía ahí. Lo agarraron de cábala el que no iba los lunes a entrenar y el equipo llevaba muy buenos resultados. Total que Ronaldinho se terminó yendo a su casa ese lunes por la cábala”, narró.

El astro anotó ocho goles en el balompié azteca. Lamentablemente, en aquella edición no pudo consagrarse campeón y perdió la final ante Santos Laguna por un global de 5-3.