[Gol Perú EN VIVO] Sporting Cristal vs. Binacional: fecha y hora del partido por la Liga 1 2022

Sporting Cristal vs. Binacional juegan EN VIVO este sábado 30 de abril a la 1.15 p. m. (hora peruana) por la jornada 12 de la Liga 1 2022. Este duelo se disputará en el estadio Alberto Gallardo y será transmitido por la señal de Gol Perú. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

Los celestes vienen de caer en la Copa Libertadores contra Talleres de Córdoba y buscarán levantarse ante los de Juliaca. Por su parte, el Poderoso del Sur es el líder actual del torneo, por lo que intentarán defender la punta ante los rimenses.

Sporting Cristal vs. Binacional: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. Binacional ¿Cuándo juegan? Sábado 30 de abril ¿A qué hora juegan? 1.15 p. m. ¿Qué canal transmite? Gol Perú ¿Dónde juegan? Estadio Alberto Gallardo

Sporting Cristal vs. Binacional: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Duarte, Lora, Merlo, Chávez, Madrid, Yotún, Castillo, Gonzales, Sosa, Ávila y Liza.

Duarte, Lora, Merlo, Chávez, Madrid, Yotún, Castillo, Gonzales, Sosa, Ávila y Liza. Binacional: Enríquez, Caraza, Marotta, Murillo, Céspedes, Cedrón, Aubert, Gamero, Polar, Pósito y Pita.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Binacional?

México: 12.15 p. m.

Perú: 1.15 p. m.

Colombia: 1.15 p. m.

Ecuador: 1.15 p. m.

Venezuela: 2.15 p. m.

Bolivia: 2.15 p. m.

Chile: 2.15 p. m.

Paraguay: 2.15 p. m.

Argentina: 3.15 p. m.

Uruguay: 3.15 p. m.

Brasil: 3.15 p. m.

¿Qué canal transmite el Sporting Cristal vs. Binacional?

La señal encargada de televisar el Sporting Cristal vs. Binacional EN VIVO será Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de partidos de la Liga 1 2022.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Binacional por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Sporting Cristal vs. Binacional por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs. Binacional?

El duelo de Sporting Cristal vs. Binacional se jugará en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, Lima.