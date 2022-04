[EN VIVO] Real Madrid vs Espanyol, LaLiga Santander 2022: revisa la fecha, horario y dónde ver

MIRA AQUÍ EN VIVO Real Madrid vs. Espanyol | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 34 de La Liga este sábado 30 de abril. El duelo iniciará a las 9.15 a. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de DirecTV Sports. Además podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes

Real Madrid vs. Espanyol: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Carvajal, Vallejo, Marcelo; Ceballos, Camavinga, Valverde; Asensio, Mariano y Rodrygo.

Espanyol: Diego López; Aleix Vidal, Calero, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Darder, Herrera, Vilhena; Puado y De Tomás.

Real Madrid vs. Espanyol: ficha del encuentro

Partido Real Madrid vs. Espanyol ¿Cuándo? Sábado 30 de abril ¿A qué hora? 9.15 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Espanyol?

El partido EN VIVO entre Real Madrid vs. Espanyol por la fecha 34 de La Liga comenzará a las 9.15 a. m. (hora peruana). A continuación, te dejamos el resto de horarios según tu ubicación geográfica.

México: 9.15 a. m.

Perú: 9.15 a. m.

9.15 a. m. Colombia: 9.15 a. m.

Ecuador: 9.15 a. m.

Bolivia: 10.15 a. m.

Paraguay: 10.15 a. m.

Chile: 10.15 a. m.

Venezuela: 10.15 a. m.

Argentina: 11.15 a. m.

11.15 a. m. Uruguay: 11.15 a. m.

Brasil: 11.15 a. m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Espanyol?

Argentina: ESPN

Bolivia: DirecTV Sports

Brasil: Conmebol TV

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Paraguay: DirecTV Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports.

¿Cómo seguir Real Madrid vs. Espanyol por internet?

La transmisión de Real Madrid vs. Espanyol por internet irá por la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal DirecTV Sports. En caso no tengas acceso a mismo, también te puedes informar mediante la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Espanyol?

El encuentro entre Real Madrid vs. Espanyol se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, el cual es un recinto deportivo propiedad del Real Madrid Club de Fútbol, situado en pleno paseo de la Castellana, en el distrito de Chamartín de Madrid, España. Se inauguró el 14 de diciembre de 1947 y su aforo actualmente es de 81 044 espectadores.