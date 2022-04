¿Dónde ver el partido U. Católica vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2022?

Ver U. Católica vs. Flamengo EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 28 de abril por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. El duelo comenzará a las 5.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio San Carlos de Apoquindo de la ciudad de Santiago. El minuto a minuto con fotos y videos se transmitirá a través de La República Deportes.

¿Cómo llega U. Católica ante Flamengo?

Del lado local, la Universidad Católica sigue en busca de dar la vuelta a una situación complicada que no vivía hace varias temporadas. Los laureles de los últimos cuatro años se tornaron dolores de cabeza en esta temporada y el técnico Cristian Paulucci fue despedido hace una semana por el mal desempeño este año.

Mientras se designa a su sustituto, Francisco Valenzuela asumió como interino para dirigir al equipo el pasado fin de semana en el empate 1-1 contra Colo Colo, líder del campeonato chileno.

¿Cómo llega Flamengo ante U. Católica?

La visita del Fla a Chile tiene un objetivo claro: ganar para seguir como líder en solitario del Grupo H tras salir victorioso como visitante en Lima con un 2-0 frente a Sporting Cristal y vencer en casa 3-1 a Talleres de Córdoba.

Los goles están asegurados para el conjunto brasileño, aunque la tendencia con la que llega al partido es negativa si se tiene en cuenta su comienzo en el Brasileirao. De cuatro partidos disputados, suma una victoria, dos empates y una derrota, la cual corresponde al último fin de semana ante Athletico Paranaense por 1-0 a domicilio.

Con información de AFP.

U. Católica vs. Flamengo: ficha del partido

U. Católica vs. Flamengo Copa Libertadores 2022 ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 28 de abril ¿Dónde? Estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago ¿A qué hora? 5.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

PUEDES VER: Alianza Lima es el club con más derrotas y goles en contra en la Copa Libertadores

¿A qué hora juegan U. Católica vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2022?

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos: 5.00 p. m. (ET) / 2.00 p. m. (PT)

México: 5.00 p. m.

Costa Rica: 4.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 12.00 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 12.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 12.00 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver U. Católica vs. Flamengo EN VIVO ONLINE GRATIS?

U. Católica vs. Flamengo en Perú: Star+, ESPN

U. Católica vs. Flamengo en Chile: Star+

U. Católica vs. Flamengo en Brasil: ESPN, GUIGO, CONMEBOL TV, NOW NET e Claro, Star+

U. Católica vs. Flamengo en Argentina: Fox Sports Argentina, Star+

U. Católica vs. Flamengo en Bolivia: Star+, ESPN

U. Católica vs. Flamengo en Colombia: ESPN, Star+

U. Católica vs. Flamengo en Ecuador: Star+, ESPN

U. Católica vs. Flamengo en Paraguay: ESPN, Star+

U. Católica vs. Flamengo en España: DAZN

U. Católica vs. Flamengo en Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

U. Católica vs. Flamengo en Uruguay: Star+, ESPN

U. Católica vs. Flamengo en Venezuela: ESPN, Star+.

¿Qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver U. Católica vs. Flamengo vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el U. Católica vs. Flamengo por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver U. Católica vs. Flamengo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido U. Católica vs. Flamengo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el U. Católica vs. Flamengo?

Para acceder a Star Plus y ver el U. Católica vs. Flamengo debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver U. Católica vs. Flamengo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del juego U. Católica vs. Flamengo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el U. Católica vs. Flamengo?

Para acceder a Star Plus y ver el U. Católica vs. Flamengo debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales.

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes.

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes.

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes y 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

U. Católica vs. Flamengo: alineaciones probables

Universidad Católica : Sebastián Pérez; José Pedro Fuenzalida, Branco Ampuero, Nehuén Paz, Alfonso Parot; Marcelino Núñez, Felipe Gutiérrez, Juan Leiva; Gonzalo Tapia, Fernando Zampedri y Diego Valencia. DT: Francisco Valenzuela.

: Sebastián Pérez; José Pedro Fuenzalida, Branco Ampuero, Nehuén Paz, Alfonso Parot; Marcelino Núñez, Felipe Gutiérrez, Juan Leiva; Gonzalo Tapia, Fernando Zampedri y Diego Valencia. DT: Francisco Valenzuela. Flamengo: Santos; Willian Arao, David Luiz, Felipe Luis; Joao Gomes, Thiago Maia, Matheuzinho, Everton Ribeiro, Giorgian de Arrascaeta; Bruno Henrique y Gabigol. DT: Paulo Sousa.

¿Dónde se jugará el partido de U. Católica vs. Flamengo?

El lugar donde se disputará el U. Católica vs. Flamengo por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 es en el San Carlos de Apoquindo, ubicado en la ciudad de Santiago, en Chile.