[EN VIVO] Defensa y Justicia vs. LDU Quito: hora y canal del partido por la Copa Sudamericana 2022

Defensa y Justicia vs. LDU Quito juegan EN VIVO este jueves 28 de abril por la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2022. Este duelo se disputará en el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello y será transmitido por la señal de ESPN 2 y STAR Plus. Además, puedes seguir las incidencias del duelo a través de la web de La República Deportes.

El cuadro argentino viene de perder 1-0 con Atlético Goianiense y se encuentra en el segundo lugar con tres puntos. Por su parte, los ecuatorianos vencieron 4-0 a Antofagasta en la fecha anterior y se ubican en el tercer lugar con el mismo puntaje que su rival de turno.

Defensa y Justicia vs. LDU Quito: ficha del partido

Partido Defensa y Justicia vs. LDU Quito ¿Cuándo juegan? Jueves 28 de abril ¿A qué hora juegan? 5.15 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN 2 y Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio Norberto “Tito” Tomaghello

Defensa y Justicia vs. LDU Quito: alineaciones confirmadas

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain, Nicolás Tripichio, Adonis Frías, Nazareno Colombo y Alexis Soto, Gabriel Hachen y Kevin Gutiérrez, Francisco Pizzini o Hugo Fernández, Walter Bou y Carlos Rotondi, Miguel Merentiel.

LDU Quito: Gonzalo Falcón, José Quintero, Luis Caicedo, Zaid Romero y Luis Ayala, Ezequiel Piovi y Óscar Zambrano, Michael Hoyos, Joao Ortiz y Alexander Alvarado, Tomás Molina.

¿A qué hora juegan Defensa y Justicia vs. LDU Quito?

Perú: 5.15 p. m.

México: 4.15 p. m.

Costa Rica: 4.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

¿Qué canal transmite el Defensa y Justicia vs. LDU Quito?

El cotejo de Defensa y Justicia vs. LDU Quito contará con la transmisión EN VIVO de ESPN 2 y la plataforma de streaming de Movistar Play para todo el territorio sudamericano.

¿Cómo ver ESPN 2 en Sudamérica?

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital).

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo).

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV).

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV).

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV).

Paraguay: canal 104 (Tigo).

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV).

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV).

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Defensa y Justicia vs. LDU Quito EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Defensa y Justicia vs. LDU Quito por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Defensa y Justicia vs. LDU Quito?

El duelo Defensa y Justicia vs. LDU Quito se disputará en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentinas.