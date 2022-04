¿Quién es el responsable? Las decepcionantes contrataciones de extranjeros en Sporting Cristal

Una vez más, el mejor equipo peruano de la década no puede reflejar en la Copa Libertadores lo hecho en la liga local. Sporting Cristal sumó su tercera derrota consecutiva en el torneo continental y está prácticamente eliminado. La molestia por parte de los hinchas celestes es totalmente entendible, el club ficha a jugadores que no dan la talla, por lo que terminan siendo suplentes o prestados cuando se les contrata para que marquen la diferencia a nivel local e internacional.

La escuadra celeste no logra clasificar a octavos de final desde el 2004; han pasado 18 años y eso empieza a pesar. En esa edición, los dirigidos por Wilmar Valencia ganaron sus tres encuentros de local y robaron un punto afuera. Clasificaron líderes a la siguiente instancia, pero el vigente campeón Boca Juniors terminó con el sueño al imponerse por 5-3 (marcador global).

El hincha celeste en cada inicio de temporada, más allá de exigir un título más en el campeonato doméstico, tiene la añoranza de volver a dejar huella en los torneos internacionales como en los años 90′, cuando en 1997 estuvo a nada de salir campeón de la máxima competición del continente americano y logró estar en el top 10 del ranking mundial de clubes.

Sin embargo, este nivel no se logró mantener con el paso de los años por diferentes factores: desde el aspecto económico hasta la capacidad dirigencial. Repasemos los últimos fichajes que decepcionaron al pueblo rimense.

Jhon Marchán

El mediocampista venezolano llegó a inicios del 2020 como un refuerzo en la zona medular. Sin embargo, su paso con la ‘mica’ celeste fue para el olvido. Estuvo dos temporadas, solo jugó 42 partidos (20 como titular) y anotó 5 goles. Sumó un promedio de 40 minutos por duelo. Inaudito. Se la pasó siendo suplente y esa misma temporada fue prestado a UTC.

Jhon Marchán. Foto: Liga 1

Alejandro González

El defensor uruguayo fue presentado en el 2021 como la solución a los problemas defensivos del cuadro de La Florida, pero fue todo lo contrario. González, quien ya había pasado por Cristal en el 2009, estuvo lesionado gran parte del torneo. Solo disputó 23 encuentros (15 como titular), pero en el campo de juego se le notaba sin falta de ‘timing’ y ausencia de sentido de ubicación en la formación táctica defensiva, por lo que era superado fácilmente por los atacantes rivales. Mosquera lo probó de central, lateral y como volante de contención. No resultó.

Alejandro González regresó el 2021 al club rimense. Foto: Sporting Cristal

Percy Prado

No es un extranjero, pero lo trajeron de Francia el año pasado (2021) y fue un total fracaso. Uno de los peores fichajes en la historia de Sporting Cristal. El lateral peruano llegó fuera de forma y con algunas molestias. El comando técnico trató de recuperarlo, pero vivió la misma situación que Alejandro González. Percy disputó solo 5 duelos (4 como titular) y llegó a sumar apenas 251 minutos.

Percy Prado llegó proveniente del Nantes de Francia. Foto: Percy Prado (Instagram)

Marcos Riquelme

El delantero argentino llegó (2021) con buenas referencias por lo realizado en el fútbol boliviano; sin embargo, no cuajó en el estilo de juego de la escuadra rimense. Además, sufrió una lesión que le impidió tener continuidad. Riquelme jugó 24 encuentros (17 como titular), anotó 8 goles y dio 2 asistencias. En los partidos finales dio la impresión de que su nivel estaba en alza, pero no le renovaron.

Marcos Riquelme. Foto: Sporting Cristal

Jhon Jairo Mosquera

El colombiano llegó a inicios de la presente temporada y no está dando la talla, aunque ha jugado pocos partidos. Mosquera no es delantero para los celestes. Hasta el momento, ha disputado 6 duelos (3 como titular) y no anotado ningún gol. Se le nota con falta de ritmo, estático en la zona de ataque y lento. Ante Talleres se perdió el gol del empate por lo dicho antes.

¿Quién es el responsable de los fichajes?

A inicios de 2020, Juan José Luque fue contratado para llevar las riendas del club rimense en el ámbito deportivo. Una especie de Juan Carlos Oblitas en la selección peruana. El español, quien ha trabajado en el FC Barcelona, y Roberto Mosquera no han acertado con los refuerzos. Incluso, sobre el tema Herrera, Luque mencionó que el técnico celeste eligió a Jhon Jairo por encima del delantero argentino.

¿Qué es lo que sucede? Una de las opciones es que esté fallando el trabajo de scouting que realiza Cristal. Porque si habláramos que lo económico dificulta fichar buenos jugadores, Álvaro Barco (ex Gerente Deportivo de San Martín) nos podría realizar objeciones, ya que él ha traído futbolistas con un nivel superlativo a un bajo presupuesto. Es algo que se debe solucionar en el conjunto celeste, puesto que la perjudicada es la misma institución y la hinchada.