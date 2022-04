La Comisión de Licencias de la FPF resolvió aplicar la reducción de un punto a Sport Boys en concordancia con la resolución 033-CCL-FPF-2022, emitida el 8 de abril del 2022. Asimismo, el club deberá pagar una multa equivalente al valor de una UIT (S/ 4.600).

Las sanciones responden al incumplimiento en pagos varios del mes de febrero. Aunque la medida fue emitida a inicios de abril, la administración de la escuadra rosada indica que recién se le notificó el lunes 25 de abril, por lo que apelarán.

“Declarar que, el Club Sport Boys Association ha cometido una infracción al artículo 76.1 del Reglamento de Licencias, correspondiente al mes de febrero”, se lee en el primer punto del documento de la FPF.

“Aplicar la sanción de (1) punto de la Tabla de Posiciones del Campeonato 2022 al Club Sport Boys Association por segunda infracción al artículo 76.1 del Reglamento de Licencias”, señala el texto en el segundo apartado.

La administración de la Misilera informó que fueron notificados de la resolución emitida el 8 de abril recién el 25. Foto: Sport Boys

Boys empata con Universitario (1-1) en el Monumental

El encuentro del domingo 24 de abril no fue la mejor presentación de Universitario. Los merengues volvieron a resignar puntos como locales y no pasaron del empate mínimo ante Sport Boys en el Monumental. Pese a una ventaja parcial, el cuadro crema mostró algunos errores en la zona defensiva y no pudo sumar de a tres en su campo.

Luego de un primer tiempo con pocas oportunidades de gol, en el complemento, el panorama fue diferente y los cremas hallaron el primero gracias a un cabezazo de Álex Valera. Si bien todo indicaba una superioridad, la Misilera tomó la ofensiva. Fue Jostin Alarcón quien asumió un rebote dejado por José Carvallo. Con la paridad, el conjunto estudiantil se quedó en la octava casilla del torneo, mientras que los comandados por Juan Alayo siguen comprometidos con la zona baja.