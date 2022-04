Fue goleador en Municipal, nombrado como sucesor de Paolo Guerrero y ahora es fichado por PSG

La selección peruana se encuentra a poco más de un mes de disputar el repechaje con miras al Mundial Qatar 2022 y su principal arma en el ataque es Gianluca Lapadula. El ‘Bambino’ llegó como una especie de salvador, ya que justo Paolo Guerrero se había lesionado y los delanteros que eran convocados no daban la talla. En su momento, el exgoleador de Deportivo Municipal fue nombrado como el sucesor del ‘Depredador’.

En la temporada del 2015 del fútbol peruano, Iván Bulos empezó a marcar la diferencia y anotó nueve goles en 23 partidos. Con este rendimiento, el delantero se ganó su primera convocatoria a la selección peruana. El ‘Tanque’ poseía un biotipo parecido al del máximo goleador de la Bicolor y tenía cualidades que ilusionaban: 1.89 m de estatura, buen juego aéreo y buenos movimientos en la zona de ataque.

Su buen desempeño en la ‘Academia’ hizo que Bulos pueda fichar por el O’Higgins. Luego paseó su fútbol por Portugal y Croacia; sin embargo, las constantes lesiones en su rodilla no le permitieron poder tener continuidad en el fútbol. Todo empezó cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla en un entrenamiento con la Blanquirroja.

Por ello, el futbolista de 27 años decidió colgar los chimpunes para poder dedicarse a su otra pasión, ser director técnico. “Hice todo lo que estaba a mi alcance para recuperarme de estas lesiones. No me reprocho absolutamente nada porque la gente que me conoce sabe que hice hasta lo imposible para poder superar estos problemas”, escribió un comunicado.

Iván Bulos fichó por el PSG

Luego de tomarse un tiempo para procesar su retiro del fútbol, el exjugador fichó por el cuadro parisino para desempeñar el cargo de entrenador de sus divisiones menores. El ‘Tanque’ entrena a una filial del PSG al sur de Florida, Estados Unidos. De esta forma se mantiene ligado al fútbol.

Iván Bulos. Foto: Instagram

¿Cuáles fueron los equipos de Bulos en su corta carrera?