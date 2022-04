Thiago Alcántara aseguró que tuvieron “paciencia” para conseguir la victoria ante Villarreal

No anotó en la victoria del Liverpool ante Villarreal, pero fue elegido como el mejor jugador del primer partido de ida de las semifinales de la Champions League. Thiago Alcantara aseguró que una de las claves para quedarse con el triunfo en Anfield fue la paciencia, pues se fueron al descanso empatados a cero.

“Teníamos que tener paciencia”, empezó declarando el volante español en conferencia de prensa. “ No es solo sobre tener paciencia, la clave también era encontrar esos huecos donde podíamos hacer daño. En la primera parte creamos muchas oportunidades y en la segunda también, hasta que llegaron los goles ”, añadió Alcántara.

Thiago, que viene atravesando por su mejor momento en el conjunto de Anfield desde su llegada en la temporada anterior, fue consultado, además, sobre cuánto está disfrutando este momento en Liverpool.

“Disfruto mucho con las actuaciones del equipo. No me puedo quedar con un solo partido de mi carrera ni con una sola época porque las he disfrutado todas”, finalizó.

¿Cuándo es la vuelta?

Tras superar al Villarreal por 2-0, el compromisoo de vuelta por las semifinales de la Champions League será el próximo martes 3 de mayo en el Estadio La Cerámica. El horario pactado será las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de ESPN y la aplicación de streaming Star Plus.