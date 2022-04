¿A qué hora juegan Pumas vs. Seattle Sounders EN VIVO por la final de la Concachampions?

Pumas vs. Seattle Sounders EN VIVO se enfrentan en el Estadio Olímpico Universitario por la gran final de la Concachampions 2022. El duelo arranca a las 9.30 p. m. (hora peruana y mexicana), con transmisión de Fox Sports, Fox Sports Premium y Star Plus. La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los onces titulares de ambos clubs, el marcador actualizado y los videos de goles en este y otros partidos de hoy.

Pumas vs. Seattle Sounders: ficha del partido

Partido Pumas vs. Seattle Sounders ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 27 de abril ¿A qué hora? 9.30 p. m. (Perú y México), ¿Dónde? Estadio Olímpico Universitario ¿En qué canal? Fox Sports, Fox Sports Premium, Star Plus

¿A qué hora juegan Pumas vs. Seattle Sounders?

En México y Perú,la final Pumas vs. Seattle Sounders iniciará a las 9.30 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

México: 9.30 p. m.

Colombia: 9.30 p. m.

Ecuador: 9.30 p. m.

Perú: 9.30 p. m.

Bolivia: 10.30 p. m.

Chile: 10.30 p. m.

Paraguay: 10.30 p. m.

Venezuela: 10.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.30 p. m.

Argentina: 11.30 p. m.

Brasil: 11.30 p. m.

Uruguay: 11.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (jueves 28).

El primer capítulo de la final de esta Concachampions se vivirá en México. Pumas de la UNAM, que en la ronda previa se deshizo de su compatriota Cruz Azul, se medirá ante Seattle Sounders, que dejó en el camino al también estadounidense New York City.

Los felinos, tres veces campeones del torneo, vuelven a una definición del título luego de 17 años. Con su goleador Juan Ignacio Dinneno todavía en duda por lesión, la gran novedad en el once titular podría ser la inclusión de Washington Corozo en la ofensiva.

Pumas eliminó al Cruz Azul en 'semis'. Foto: Concacaf

Por el cuadro verde, la inclusión de Raúl Ruidíaz en el once inicialista parece ser fija. El peruano convirtió un gol en la fase previa y viene recuperando de a pocos su lugar. En caso de que no se le tenga en cuenta, el uruguayo Nicolás Lodeiro es otra alternativa en la delantera.

Pumas y Seattle Sounders nunca se han enfrentado por competencias oficiales. Para el elenco norteamericano, esta es la primera vez que llega a la instancia decisiva de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Ruidíaz busca sumar otro título con el Seattle Sounders. Foto: MLS

¿Qué canal transmite Pumas vs. Seattle Sounders?

En México, el juego Pumas vs. Seattle Sounders irá por las señales de Fox Sports y Fox Sports Premium.

Argentina: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Brasil: ESPN 3, Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

México: Fox Sports, Fox Sports Premium

Paraguay: Star Plus

Perú: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Venezuela: Star Plus

Estados Unidos: Unimás, TUDN, FS1.

¿Dónde ver Pumas vs. Seattle Sounders por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Pumas vs. Seattle Sounders por internet, sintoniza la señal de Star Plus en toda Latinoamérica (excepto México). En caso de que no tengas acceso a este servicio de streaming, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Pumas vs. Seattle Sounders

Pumas: Alfredo Talavera, Alan Mozo, Nicolás Freire, Ricardo Galindo, Efraín Velarde, Santiago Trigos, Higor Meritao, Washington Corozo, Favio Álvarez, Diogo de Oliveira, Rogerio de Oliveira.

Seattle Sounders: Stefan Frei, Alexander Roldán, Jackson Ragen, Xavier Arreaga, Kelyn Rowe, Joao Paulo, Albert Rusnak, Cristian Roldán, Nicolás Lodeiro, Jordan Morris, Raúl Ruidíaz.

Pronóstico de Pumas vs. Seattle Sounders

Las previsiones de las principales casas de apuestas para este choque dan como favorito a ganar a Pumas, cuya victoria paga un máximo de 2,15 veces lo invertido. El triunfo de Seattle se cotiza en hasta 4,00; mientras que el empate llega a los 3,44.

¿Dónde juegan Pumas vs. Seattle Sounders?

El escenario de este compromiso será el Estadio Olímpico Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a 70.000 espectadores.